Marijo (17) ima najveću farmu u svojoj županiji: 'Nitko ovo ne želi raditi, misle da to smrdi'

Marijo Mijoč, osmo dijete u obitelji, ima samo 17 godina, a već je sada najveći farmer u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Od rane zore, neovisno o vremenskim uvjetima, on je sa svojih nekoliko stotina koza. Dok se većina njegovih vršnjaka možda još nije ni probudila, Marijo oko sedam sati uz prvu jutarnju kavu zajedno sa sestrom i mamom planira dan. Jer umjesto u školu, sedamnaestogodišnji Marijo ide među svoje blago ili jato, kako on kaže. Među uskoro 700 koza i jarića.

Posla je uvijek, kaže, preko glave. Ni bala djeteline koju valja utovariti nije puno manje. Jer njegova obitelj uzgaja hrvatske šarene koze, najbrojniju autohtonu pasminu koza u Hrvatskoj. Ovo je doba godine kada im se broj povećava gotovo iz sata u sat. ''Pa ja guštam kad vidim ovo'', kaže Marijo u emisiji Provjereno za jariće. Bilo ih je devet, a idućeg dana već sedam novih. Marijo ih ne uzgaja zbog mlijeka, nije to takva sorta, kaže. Uzgaja ih zbog mesa, koje prodaje.

Godinu i pol dana starija sestra Anđela priznaje da je teško držati korak s bratom. "Divim mu se... Mislim, ne znam koji je to dječak u njegovim godinama kao on napravio i ostvario sve", kaže njegova sestra. Tek mu je 17, a već više od godinu dana uz pomoć sestre i mame, samostalno upravlja farmom. Veće od njegove, kaže, nema u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kada se otac Anđelko razbolio, a majka Milica morala se brinuti o njemu, Marijo ni trenutka nije dvojio da će preuzeti brigu i posao na farmi. Sve u čast oca, koji je, nažalost, preminuo prije sedam mjeseci.

Njegovo temeljno stado, od ni 200 koza, on do iduće zime namjerava udvostručiti. Marijo je sada treći srednje iako na nastavu zapravo ne ide. Zbog obiteljske situacije i želje da preuzme farmu, u dogovoru sa svojom trgovačkom školom razred, odnosno ispite polaže na kraju godine.

Krvav je to posao, kaže njegova mama, ali pošten, zbog čega je na sina još ponosnija. ''Nitko ovo ne želi raditi. Zašto? Misle da od toga nema novca, da to smrdi i da nema s kim ni kavu popiti'', rekao je Marijo. Dodaje da je on zapravo tek krenuo. Cilj mu je, kazuje u emisiji Provjereno, nabaviti mehanizaciju da sijeno, čije baliranje i dostavu plaća kao suho zlato, ubuduće obrađuje sam.

