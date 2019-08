Mama Filjka nagovarala je Maju da se vrati Igoru, on joj vratio metkom

Najžalosnije je da je, nakon što su se on i ona posvađali, najtužnija bila Majina majka Filjka, koja je Igora jako voljela te je svoju kćer nagovarala da mu se vrati. Eto, očito joj vratio metkom u glavu – gledajući u pod jučer nam je u Cimermanovoj, poprištu nezapaćenog masakra u Zagrebu, prepričavala susjeda stradalih Tojagića. Okupili su se stanari Kajzerice oko kuće u kojoj je stradalo šestero članova obitelji te nosili lampaše i ostavljali cvijeće, ali posebno rječiti nisu bili. Teško je to sve skupa, kratko su nam objašnjavali, baš kao i susjedi majke ubojice Igora Nađa u Brezovici, čiju je kuću jučer čuvala policija.

Platio bi rundu

Kad smo stigli u kvart u kojem je Nađ na kraju i sebi oduzeo život, trojica tinejdžera, među kojima se nalazio i ubojičin polubrat, a koja su do tada u dvorištu preslagivala nekakav stari drveni namještaj, stala su s poslom i pogledala nas ne baš odveć prijateljski. U tom trenutku u kući se nalazila i Igorova majka, ali policajac nije dopustio da ikoga išta pitamo.

Foto: Marin Tironi/Pixsell

– Vidio sam da pišete o Igoru da ima samo polubrata, a to nije istina jer mu brat Zlatko dolazi iz Irske kako bi mu bio na pogrebu. Da se razumijemo, taj čin koji je napravio ne može opravdati nitko, ali prije svega, on je bio ljubazan prema nama ovdje. Kad je trebalo cijepati drva, nije pomagao samo svojoj majci nego i nama drugim susjedima, platio bi rundu u birtiji, našalio se, po mene je jednom, kad sam ozlijedio nogu i nisam mogao voziti, došao iz grada i odveo me na pregled, a zatim i vratio kući – prepričava nam Ivica, Igorov poznanik iz Brezovice.

Većina stanovnika tog kvarta u široj okolici Zagreba o šesterostrukom ubojici govore s nelagodom, jer, kako kažu, poznavali su ga kao “pristojnog, dobrog tipa”, a sada im je, nakon užasa koji je počinio, glupo tako govoriti o njemu.

– Vjerujte, ja bih vam rekla o njemu sve najgore, svaku glupost koju je napravio bih vam prepričala, ali kad ga jednostavno ne poznajem kao takvoga i ne mogu vam lagati – govori Brezovčanka Marica.

Ipak, iako se prema onima najbližima možda i nije ekscesno ponašao, prema nepoznatima svakako jest, čemu svjedoči i događaj iz srpnja 2016. godine. Tada je na terasi restorana brze prehrane koji se nalazi preko puta trešnjevačkog placa došao do mladića koji je ručao i počeo ga psovati te vući za uho i za majicu. Krenuo ga je i naguravati, valjda očekujući da mu mladić uzvrati, a kad ovaj to nije učinio nego je izvadio mobitel i nazvao policiju, Nađ je sjeo u automobil i pobjegao. Policija ga je ubrzo pronašla i privela, a presudom Prekršajnog suda pola godine kasnije proglašen je krivim i kažnjen s petsto kuna.

O bebi će se tek odlučivati

– Je l’ sad doista bitno kakav je Igor bio kad je sve ovako završilo i u očima cijele Hrvatske ostat će poznat kao jedan od najvećih ubojica u povijesti ove zemlje? Dok je bio s Majom, barem u početku, sve je radio za nju, što bi se reklo, skidao joj je zvijezde s neba – komentirala je jedna stanovnica Kajzerice koju smo jučer zatekli pred kućom u kojoj se dogodio pokolj.

Drugi koje smo tamo zatekli nisu bili previše pričljivi, uglavnom su među sobom komentirali informacije koje su već objavljene u medijima te se pitali što će sada biti s bebom koja se nalazi u Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj. A kako su nam objasnili iz Nazorove, o tome će odlučivati Centar za socijalnu skrb. Točnije, Centar pokreće proceduru kojom se utvrđuje ima li dječačić bližu rodbinu te jesu li oni sposobni brinuti se o njemu.

Utvrđivat će se kapaciteti rođaka, odnosno provjeravat će se uvjeti u kojima bi dijete moglo odrastati, kao i psihičko i fizičko stanje rodbine. U teoriji, budući da je djetetu to baka, dvoipolmjesečna bi beba mogla živjeti i s Nađovom majkom, ali samo u slučaju procjeni li nadležni Centar za socijalnu skrb da je ona sposobna brinuti se o unuku. Čitav bi proces s provjerom mogao potrajati nekoliko tjedana, a bude li procjena da dijete ne može biti s rođacima, pokrenut će se postupak posvajanja.