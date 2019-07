Malenicu iznenadio poziv Plenkovića, otkrio i što će napraviti ako ga potvrde

Moram reći da sam počašćen što je predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odabrao mene kao kandidata za ministra uprave, kazao je Ivan Malenica, dekan Veleučilišta u Šibeniku.

Rekao je kako nije to očekivao.

– Iznenadio me taj poziv, bez obzira na to što sam aktivan i u Ministarstvu uprave kroz Savjet za javnu upravu, i u stranačkim tijelima kao predsjednik Odbora za javnu upravu, tako da sam upućen u te aktivnosti u Ministarstvu uprave i u rad stranke. I eto, dogodilo se – rekao je Malenica za N1 televiziju i istaknuo da je kazao da je u proteklih nekoliko dana obavio razgovore s Plenkovićem.

Upitali su ga i što će mu biti prvi potezi.

– Mnogo je toga pokrenuto za vrijeme bivšeg ministra Kuščevića, ja se nadam da ćemo to uspjeti završiti do kraja mandata ove Vlade. Dakle, cilj nam je da javna uprava bude servis građanima, da se u javnosti negativno ne priča o javnoj upravi, da se smanji birokratizacija. To su nekakve aktivnosti koje bih ja kao ministar, ako budem izabran, pokrenuo i radio na njima u sklopu Ministarstva – rekao je Malenica za N1.