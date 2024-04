Kontroverze na suđenju: bivši policajac tvrdi da postoje dva Medića, tužiteljstvo sumnja da je lagao, s optuženim je dijelio ćeliju

Novim kontroverzama nastavljeno je u utorak u Osijeku suđenje majoru JNA Vojislavu Mediću za ratni zločin nad vukovarskim braniteljima u srbijanskim logorima. Svjedok Dragan Puškarić, inače umirovljeni policajac, ustvrdio je kako Medić koji sjedi na optuženičkoj klupi nije isti Medić koji je ispitivao i zlostavljao zarobljenike u logorima. Državno odvjetništvo izrazilo je sumnju u njegov iskaz. Zanimljivo je i kako su se optuženi Medić i svjedok Puškarić upoznali lani u zatvoru, a imaju, inače, i istoga odvjetnika – Tomislava Filakovića. Obrana, pak, od početka tvrti kako je došlo do zamjene identiteta.

"Frapantan događaj"

- Ja sam 1991. živio i radio u Iloku kao zapovjednik policijske postaje, od travnja do rujna. Bio sam sudionik jednog frapantnog događaja kojeg sam zapamtio fotografskim pamćenjem. Noću, početkom srpnja, putem zaštićene telefonske mreže nazvao me ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i naredio da sutradan ujutro na Kunjevcima dočekam pošiljku oružja za Blagu Zadru. Doći će, rekao je, jedna osoba s plavim kombi vozilom, a šifra raspoznavanja bit će rotacijsko svjetlo. On će izaći iz auta i predstaviti se kao instruktor Medić, pri čemu mu ne smijem postavljati nikakva dodatna pitanja. Nakon toga ću ga prepratiti zadanom trasom Vinkovci – Bogdanovci – Lužac – Trpinjska cesta. Kazao mi je da kombi moramo posebno čuvati od "Merčepovaca" koji će nam htjeti oteti oružje. Bilo mi je čudno jer se taj telefon rijetko koristio – započeo je Dragan Puškarić.

Išli su, nastavio je, s dva vozila i naoružani dugim cijevima.

- Pri povratku u Vukovar, patrolno vozilo kojim je upravljao moj vozač bilo je prvo u koloni, kombi vozilo s instrukturom Medićem u sredini, a iza njega naš civilni auto. Kada smo došli ispred mjesne zajednice, dočekali su nas Blagini dečki, a onda su se odjednom pojavili ''Merčepovci''. S njima je bio i Merčep. Prišao mi je jedan s fesom i crnom uniformom i rekao da ćemo oružje predati njima. Naredio sam svojim dečkima da pripreme oružje ''na gotovs'', a Medić se poput kukavice sakrio iza vozila. Blago je izašao iz kuće, zagrlio Merčepa i oni su otišli na stranu, gdje su kratko razgovarali, nakon čega je Merčep povukao svoje dečke. Pitao sam Blagu što se to dogodilo, a on mi je odgovorio da će mi poslije sve ispričati – ispričao je svjedok.

- Medić je bio srednjeg rasta, visine do 170 centimetara, srednjih godina, malo tamnije puti, širih ramena, civilna odjeća gore, a hlače vojne... I danas me prati činjenica da je taj čovjek u srpnju na sebi imao kaubojske čizme od zmijske kože, nespretno je hodao i ja sam prvo pomislio kakav je to instruktor i kako će se takav kretati po bojištu. Po strukturi i sintaksi rečenice, moja je osobna prosudba da se radilo o osobi niže intelektualne razine – izjavio je on nadalje.

Tog je Medića, kaže, susretao i kasnije.

- Dolazio je na sastanke zapovjedništva, stalno je govorio o nekim klanjima, ubijanjima, zaposjedanjima punktova... Zadro ga je tolerirao i dovodio na te sastanke, a meni nikako nije bilo jasno da je MUP poslao takvu osobu iz Zagreba. Do danas mi je nepoznanica tko je taj čovjek. Njemu se rečenica sastojala od tri psovke, jednog glagola i jednog pridjeva – rekao je Puškarić.

Ispričao je i kako JNA zauzela most na Dunavu koji spaja Ilok i Bačku Palanku, bilo je manjih i većih incidenata, "a najincidentnija osoba bio je pukovnik Petar Grahovac iz novosadskog korpusa".

- Najteži incident bilo je ubojstvo vojnika koji je htio pobjeći na hrvatsku stranu, u drugoj polovici srpnja. Grahovac je tada rekao da će doći istražni vojni sudac iz Beograda. U pratnji svoje ekipe došao je čovjek visok oko 180 centimetara, elegantan, u mornaričkoj uniformi, mislim da je imao kapetanski čin. Grahovac je divljao, a ovaj mu je u jednom trenutku rekao da prestane i da sada on preuzima. Prišao mi je i predstavio se kao istražni sudac Medić. Ja sam zanijemio jer sam se istog trena sjetio Medića koji je došao u Zadrin stožer. Ovaj na mostu bio je znalac, ekstremno stručno je vodio slučaj, o svemu me obavještavao... - ispričao je svjedok.

- Dva Medića u isto vrijeme, a dvije potpuno različite osobe u ponašanju, znanju, stručnosti... - dodao je.

Igrom životnih okolnosti, kako kaže, završio je lani u istražnom zatvoru u Osijeku.

- U šetnji sam vidio čovjeka koji mi se učinio poznatim. Prišao sam mu i upitao ga tko je, a on je rekao da je Medić i tada sam se sjetio da je to čovjek koji je radio očevid na mostu. Počeli smo razgovarati, pričali jedan drugome svoje očajne životne situacije, pa mi je rekao da je optužen za ratni zločin. Rekao sam mu: "Pa ja znam da ti nisi taj Medić, kod Zadre je bila neka kreatura koja tebi nije ni slična". Mogao sam bez problema usporediti ta dva čovjeka. Ovaj Medić je bio stručna i časna osoba, što se za onoga koji je bio kod Zadre ne može reći – nastavio je umirovljeni policajac.

- Ovdje sam zbog istine. Medić u stožeru Blage Zadre je primitivac, od fizičke građe do intelektualne razine. Medić s mosta je prije znanstvenik, nego oficir. To su dvije različite osobe po svim elementima uspoređivanja – istaknuo je.

Ustvrdio je i kako mu je na uskrsnu srijedu ili četvrtak u kasnim noćnim satima u dvorište ušlo dugačko crno vozilo, a iz njega su izašla tri muškarca. - Jedan mi se obratio, rekao je da su iz službe, pitao sam koje, ali nisu htjeli reći. Pitao me hoću li svjedočiti i rekao: "Dobro pazi što govoriš i što svjedočiš, ako svjedočiš. Bolje ti je da ne svjedočiš". Kazao je: "U velikim si govnima, ali mi ćemo te izvući. Pazi što blebećeš i pazi na dijete" – izjavio je Puškarić. Policiju nije zvao, rekao je kasnije, iz straha.

- Dan-dva kasnije ispred moje kuće osvanuo je plakat vojnika u sjeni na kojem je pisalo ''Naša Oluja još traje''. Otišao sam na misu, ljudi me ignoriraju, ne žele mi dati ruku, dati mir. Bacaju mi mrtve mačke u dvorište, viču ''lička srbenda'', ''ubit ćemo tebe i kćerku ti'',branitelji me izoliraju, prijete mi, govore je l' to meni treba. Ja sam razmislio i odlučio da mi treba istina jer i ja u isto vrijeme stradavam od laži. A istina je da su to su dvije različite osobe – inzistirao je on.

Tužiteljica Mirjana Zubčević pokazala je, pak, dokument iz kojega se vidi kako su Dragan Puškarić i Vojislav Medić bili smješteni u zajedničkoj prostoriji u osječkom zatvoru od 22. prosinca do 23. prosinca 2022.

- Kad ste točno odlučili svjedočiti u ovom predmetu? - upitala je tužiteljica.

- U trenutku kada sam i sam počeo stradavati zbog laži i kada sam vidio čovjeka koji također stradava zbog laži. Ja sam jedini preživjeli svjedok koji može reći da su to različite osobe – odgovorio je Puškarić.

- Zašto tvrdite da ste jedini? - priupitala je tužiteljica.

- Ne znam nikoga tko je poznavao oba Medića – kazao je on.

- Kako je moguće da su baš Vas poslali na primopredaju kombija, a ne nekog više rangiranog iz PU? - nastavila je Zubčević.

- Zapovjedi ministra se ne preispituju – rekao je Puškarić.

- Svjedok ne iskazuje istinito – uložila je primjedu tužiteljica. Ukazala je pri tome na rješenje od 29. srpnja 1991. kojim je Mato Brletić postavljen za zapovjednika PP Ilok, kao i na molbu koju je Puškarić podnio 29. siječnja 1992. u PU Vinkovci i tražio odobrenje za zasnivanje stalnog radnog odnosa. Vidljivo je iz toga, pojasnila je, kako je Puškarić do druge polovice srpnja 1991. bio zapovjednik PP. - Nakon toga odlazi na bolovanje te se potom nije u mogućnosti vratiti na područje Vukovara, što govori da nije mogao biti prisutan nikakvim sastancima i koordinacijama u PU Vukovar, pa tako i na očevidu na mostu za kojeg kaže da ga je vodio – zaključila je tužiteljica.