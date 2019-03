Majka očajna zbog bratovog poteza uoči vjenčanja: Kako da to kažem svojoj djeci?

Jedna je žena ostala u šoku kada je čula da njezina djeca ne mogu ići na vjenčanje njihovog ujaka, odnosno njezinog brata jer su on i zaručnica zbog prevelikog broja gostiju odlučili kako ipak neće pozivati djecu.

Preko portala Mumsnet požalila se kako joj je brat, koji inače nema vlastitu djecu, rekao da njegovi nećaci ipak ne mogu doći na vjenčanje.

– Ne znam jesam li ne razumna što me to uznemirava, no moja djeca, koja su 10 godina, jako su bila uzbuđena zbog vjenčanja. Nikada nisu dosad bili na svadbi i to im je velika stvar bila. Znam da je to njihovo vjenčanje i oni odlučuju koga žele pozvati, no žao mi je što će moja djeca propustiti vjenčanje ujaka koji im je idol i bit će jako razočarani zbog toga – požalila se ova majka.

– Ne znam trebam li se požaliti bratu i njegovoj zaručnici ili da se jednostavno pretvaram da je sve u redu – dodala je ona.

Kao što je bilo i očekivano, dobila je podršku brojnih majki.

– Nije u redu što ih je prvo pozvao, a onda poništio poziv. Reci svom bratu neka im sam to objašnjava – poručila joj je jedna majka.

No, bilo je i onih koji misle kako mora jednostavno prijeći preko toga.

– Pretrpi jer bilo bi nerazumno u ovakvoj situaciji govoriti koga trebaju pozvati na svoje vjenčanje – savjet je druge.

