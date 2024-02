Majka Navaljnog tvrdi da joj je zaprijetio istražitelj: 'Vrijeme nije na vašoj strani, leševi se raspadaju'

Majka Alekseja Navaljnog Ljudmila u četvrtak je optužila ruske istražitelje da planiraju "tajni" sprovod njezina sina i rekla da na to neće pristati. "Oni žele da se to učini tajno, bez ispraćaja. Žele me dovesti do ruba groblja, do svježeg groba i reći: ovdje leži vaš sin. Ja na to ne pristajem", rekla je u videozapisu emitiranom na YouTubeu.

Ruski istražitelji nisu reagirali na tvrdnje majke Alekseja Navaljnog. Navaljni (47), najpoznatiji ruski oporbeni političar, iznenada je preminuo prošlog tjedna u arktičkoj kaznenoj koloniji. Njegov tim i obitelj tvrde da ga je ubio Kremlj, što ruske vlasti oštro odbacuje.

Ljudmila Navaljni je rekla da su joj pokazali tijelo Alekseja i potvrdu o smrti u kojoj stoji da je Navaljni umro prirodnom smrću. “Istražitelji tvrde da znaju uzrok smrti, imaju spremnu svu medicinsku i pravnu dokumentaciju koju sam ja vidjela i potpisala sam liječničku potvrdu o smrti”, rekla je odjevena u crno i mirnim glasom.

"Prema zakonu, trebali su mi odmah predati Aleksejevo tijelo, ali to dosad nisu učinili. Umjesto toga me ucjenjuju, postavljaju mi uvjete gdje, kada i kako Aleksej treba biti pokopan. To je protuzakonito", dodala je Ljudmila Navaljni. Također je rekla da snima video "jer su mi počeli prijetiti. Gledajući me u oči, govore da će, ako ne pristanem na tajni sprovod, učiniti nešto s tijelom mog sina".

Tvrdi da joj je jedan od istražitelja rekao: "Vrijeme nije na vašoj strani, leševi se raspadaju". "Ne želim posebne uvjete. Samo želim da sve bude učinjeno prema zakonu. Zahtijevam da mi se odmah vrati tijelo mojega sina", istaknula je Ljudmila Navaljni.