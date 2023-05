Majka napustila djecu, djed preuzeo brigu o njima: 'Najmlađi je imao dvije godine. Sve bih ponovio'

Jusuf Mujić (67) iz Tuzle prije pet godina krenuo je u borbu kako njegovi unuci Alen, Anes i Amel ne bi završili u Domu za djecu bez roditeljske skrbi. Njih je prije pet godina napustila majka, a otac tada nije imao uvjete da brine o njima. Jusuf i njegova supruga uspješno su završili program Centra za socijalni rad te su dobili brigu o djeci.

- To je jedan vrlo jak i težak udarac kada tako nešto čujete. Jedna naporna borba. Pola godine sam se borio da oni ostanu kod mene. Najmlađi je imao samo dvije godine i kako ih dati u dom pokraj živog djeda i babe. Ja sam ih uzeo u ruke i doveo svojoj kući - rekao je Jusuf za RTVSLON dodajući kako za njega briga oko djece nije teška te da bi sve opet ponovio. Kazao je kako je želja svakog djeda da mu unuci budu uspješni te da tu borbu 'nije ni osjetio'.

- Kad nešto želiš i hoćeš onda se to i savlada bez problema, mada bilo je i napornih trenutaka. Treba tri muškarca izgurati - kazao je Jusuf.

Anel je imao dvije godine kada su brigu o njemu preuzeli baka i djed, a sada ide u drugi razred osnovne škole i bavi se karateom. Želi postati policajac jer je to, kaže, posao gdje se boriš protiv kriminalaca, a on 'nije kriminalac'. Starijem Anesu, koji se također bavi karateom, želja je da postane trener karatea. Kaže, to je jedini posao koji želi raditi kada odraste.

Anes je imao pet godina kada su ga preuzeli djed i baka. Što se tada dogodilo shvatio je tek kasnije kada je odrastao. Kontakt s roditeljima je rijedak.

- Imam njihov broj, ponekad se dopisujem sa ocem, nekada me i nazove pa pričamo. Imam i mamin broj ali sa njom se ne čujem, odgovorim samo kada mi pusti poruku. A to je jako rijetko - objašnjava Anes.

Najstariji Alen ima preko 44 medalje s natjecanja u karateu, a svako je posvetio sebi. Za RTVSLON je rekao kako mu je cilj da bude najbolji. - Da bih imao bolju sliku sebe i da me ljudi gledaju drugačije - rekao je objašnjavajući kako je svjestan što su djed i baka napravili za njih. Kaže kako je najbitnije da ne stvaraju probleme djedu i baki, a on im i pomaže u brizi oko mlađe braće.

