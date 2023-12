Luksuzna japanska trgovina zbog torti na meti kritika: 'Spriječit ćemo da se to ponovi'

Luksuzna japanska trgovina Takashimaya ispričala se zbog dostave stotina uništenih božićnih torti od jagoda. Trgovina je na društvenim mrežama naišla na val kritika nakon što je tijekom isporuke uništeno oko 807 od oko 2900 dostavljenih torti.

Takashimaya je preuzela odgovornost te istaknula kako je mnoge razočarala. Kazuhisa Yokoyama, jedan od direktora, naklonio se na konferenciji za medije u Tokiju kako bi pokazao svoje kajanje, navodi BBC.

Također, Takashimaya je objavila kako je torte radila i smrzavala slastičarska firma Win's Ark iz grada Saitame, a dostavljala ih je druga tvrtka, Yamato Transport. Međutim, interna istraga nije utvrdila zašto su pojedine torte dostavljene uništene.

So... There's currently a Christmas cake drama ongoing in Japan.



Takashimaya, a department store chain, offered a Christmas cake worth 5,400 JPY (38 USD) on their online food menu.



But when the cake was delivered to the customers, it was all smooshed up & unrecognizable... pic.twitter.com/FN9T9tS57C