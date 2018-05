Lovrinović: Premijera su 'namagarčili' najbliži suradnici

Predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović u petak je na konferenciji za novinare u Saboru poručio da nije istinita teza koju forsiraju vladajući da u slučaju Agrokor nije bilo vremena i da se doslovno preko noći morao donositi lex Agrokor.

- Premijer i Vlada na tome grade svoju obranu i pravdaju lex Agrokor koji predstavlja najteži udar na pravni poredak do sada u Hrvatskoj', kazao je Lovrinović, podsjetivši da se stvarno stanje u Agrokoru znalo još puno ranije, kada je rejting agencija Standard&Poor's još u listopadu 2005. godine snizila rejting tom koncernu i navela točno određene kvalifikacije koje danas prijete. Zbog toga smatra da su premijera 'namagarčili' najbliži suradnici.

- Postavljam pitanje što su radile institucije i obavještajne službe koje su zadužene pratiti stabilnost gospodarstva. Ozbiljan čovjek, a posebno onaj koji želi biti premijer morao je barem površno znati, ako ne i sve, kakvi su problemi u Agrokoru jer je imao na raspolaganju analitičare, obavještajne službe i druge institucije. I sam vlasnik mu je par mjeseci prije donošenja detaljno opisao probleme', kazao je Lovrinović.

- Ja iskreno vjerujem da premijer od ovih 500 milijuna kuna nije uzeo niti lipe, čovjek zaista djeluje tako. On se jučer obraća iz Bugarske i poručuje da vrate previše uzetog novca, a što nam to govori? Da je on uistinu bio neinformiran, odnosno, na početku je bio informiran, imao je tri sastanka, ali da su kasnije neki drugi odrađivali posao'.

- Našeg premijera su namagarčili njegovi najbliži suradnici. Rekli su mu da se nema vremena, da se ne zna ništa i da se situacija mora riješiti preko noći, a onda su oni osmislili lex Agrokor koji će očito pogodovati samo ovoj skupini. To pokazuje da je kao malo dijete bio namagarčen i sada naivno traži da se novac vrati kako ne bi on i HDZ trpjeli političku štetu', ocijenio je Lovrinović.

- Ako su ga tako namagarčili najbliži suradnici, kako ga onda tek mogu namagarčiti profesionalci diljem Europske unije i svijeta u projektima i pregovorima. Kako svi mi ne bi ispali magarci, tražim od premijera i koalicijske Vlade da odstupi i da se raspišu izbori kako bi narod izabrao one koji će stručno, a, prije svega, moralno voditi zemlju', poručio je.

- Država je putem lex Agrokor ušla u privatnu kompaniju i morali su riješiti goruće probleme od kojih ni jedan nije riješen. I sudac Mislav Kolakušić prije i nakon usvajanja lexa napomenuo da je to zakon koji je rađen za skupinu ljudi i da će njima pogodovati, i ja sam se složio s tom mišlju i glasao protiv. Danas smo svjedoci da je to bila istina', kazao je.

- Ovi ljudi, konzultanti i podizvođači imali su zadatak utvrditi pravo financijsko stanje, provesti restrukturiranje, provesti nagodbu vjerovnika i postaviti stalno vjerovničko vijeće, a od četiri zadatka nisu ispunili nijedan i to su naplatili 500 milijuna kuna, a putem roll-up kredita Agrokor zadužili za dodatnih osam milijardi kuna', zaključio je Lovrinović.