Lovrić Merzel: 'Nisam primila mito od Žužića. Vidjela sam ga dva puta i pričali smo o trupcima'

Nisam kriva ni po jednoj točki optužnice. Nisam primila mito, nisam oštetila županiju sklapanjem nagodbe, nisam mijenjala ugovor... To nije bio moj posao.... Nikada nisam - najčešće su to rečenice koje je na zagrebačkom Županijskom sudu upotrebljavala Marina Lovrić Merzel, bivša SDP-ova županica sisačko-moslavačke županije.

Tako je govorila jer je, gotovo tri i pol godine od kako je njoj i njezinim suoptuženicima počelo suđenje zbog optužbi za razne gospodarske malverzacije, došao trenutak da i ona i oni kažu svoju istinu. Odnosno da iznesu obranu i očituju se o optužbama USKOK-a. Kada je Lovrić Merzel u pitanju, tih je optužbi podosta jer ju se tereti za niz zloporaba i pogodovanja, da je primila 100.000 eura mita od Željka Žužića, da je potom tim novcem kupila stan u Zadru te to prikrila tako što je kao vlasnik stana naveden njezin nećak, koji joj je i suoptuženik. Osim toga USKOK ju tereti i da je sklapala sudske nagodbe na štetu županije, privatne troškove plaćala novcem županije...

Ona sve to niječe, a prije no što je iznijela obranu sudu je predala neke dokumente na koje se u obrani pozivala, pa si i ti dokumenti prihvaćeni kao dokaz. Detaljno se očitovala o svih osam točaka optužnice kojima se tereti, a posebno se osvrnula na Željka Žužića i Jasminu Jovev, dvije osobe koje su je teretile. Žužić joj je bi suoptuženik, no priznao je krivnju te se nagodio s USKOK-om. J. Jovev je bila predstojnica njezinog ureda, koja ju je u medijima prozivala za niz navodnih malverzacija te je kao i Žužić svjedočila tijekom postupka. Optužbe koje se tiču Žužića, za Lovrić Merzel su vjerojatno najteže jer ju se tereti da je od njega uzela 100.000 eura mita, kako bi njegovoj tvrtki omogućila da kupi udjele u Cestama Sisak.

- Od Žužića nikada nisam tražila ni primila mito. S njim sam se sastala dva puta u mom uredu. Prije toga nisam ga poznavala, a kada je došao prvi put, tema su bili trupci. Imao je tvrtku koja se bavila drvom, pa me je pitao mogu li mu pomoći s Hrvatskim šumama kako bi imao veću kvotu hrasta nego bukve. Rekla sam mu da mu ne mogu pomoći jer to nije u mojoj ingerenciji. Kada je drugi put došao, požalio mi se da će morati zatvoriti tvrtku i otpustiti 200 radnika jer mu nisam pomogla. Tada je spomenuo i da ima druge tvrtke te da je čuo da se prodaju udjeli u Cestama Sisak. Kazao mi je da je zainteresiran za kupnju tih udjela. Svom sam pomoćniku kazala da mu objasni o čemu se tu radi. Nakon toga mi više nismo komunicirali - kazala je Lovrić Merzel.

Što se tiče J. Jovev, za nju je kazala da je imala osobni motiv da iskazuje protiv nje jer Lovrić Merzel nije produljila ugovor o djelu njezinom šogoru koji je bio domar.

- Rekla mi je da bi to mogla zažaliti što tada nisam shvatila kao prijetnju. Tražila me da je pustim na rodiljni dopust, a s tog rodiljnog dopust je kao šefica mog ureda vodila kampanju za mog protukandidata. Primala je plaću i u županiji i kod Žinića. Platili smo joj doktorat, a nije doktorirala. Tužila je županiju za mobing i tražila 400.000 kuna. Na kraju je prije početka tog suđenja sklopila nagodbu sa županijom i novim županom, pa joj je isplaćeno 50.000 kuna. Ona je od svega imala financijsku korist - kazala je Lovrić Merzel, dodavši i da je J. Jovev dala otkaz koji je bio utemeljen na zakonu.

Govoreći o troškovima za razne prezentacije za koje se tereti, rekla je da se njoj stavlja na teret čak i račun koji je napravljen u vrijeme dok je župan bio Đuro Brodarac, pa je kazala da "bi to bilo smiješno da nije tragično".

