Lokalni izbori u rodnom gradu predsjednika i novog premijera donose daljnju 'srbizaciju' Crne Gore ili povratak 'crnogorstvu'

Lokalni izbori u Nikšiću koji su se održali jučer podjednako su važni i za vlast i za opoziciju te se smatraju presudnim za opstanak Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na crnogorskoj političkoj sceni, ali i prvim testom za vladajuću prosrpsku većinu koja je na parlamentarnim izborima 2020. nakon 30 godina smijenila DPS s vlasti.

Ono što se događalo u zadnja dva mjeseca prije lokalnih izbora u Nikšiću premašuje sva očekivanja. Izbori su prozvani „bitkom za Nikšić“ ili pak „okupacijom Nikšića“. Na izborima u Nikšiću pravo glasa imala su 58.833 građanina koji su mogli birati jednu od šest lista: “Europski tim za Nikšić” čija je okosnica DPS, lista “Miodrag Daka Davidović – Narodni pokret”, “SDP Srcem za Nikšić”, koalicija “Za budućnost Nikšića” okupljenu oko prosrpskog Demokratskog fronta (DF), lista “Crno na bijelo – Može Nikšić” na čijem čelu je Dritan Abazović i koalicija “Mir je naša nacija – zaokruži slobodu”.

Krucijalni izbori

Lokalni izbori u Nikšiću provode se šest mjeseci poslije parlamentarnih izbora na kojima je poslije 30 godina vlasti Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila vlast u Crnoj Gori. Glavne dvije sukobljene strane one su okupljene oko izbornih lista DPS-a i prosrpskog DF-a. Uz sve to, nikako se ne smije zaboraviti ni to da je Nikšić rodno mjesto dvojice najmoćnijih crnogorskih političara, predsjednika Mila Đukanovića i premijera Zdravka Krivokapića. Zbog svega toga i ne čudi iznimno naelektrizirana atmosfera u Nikšiću koji je već tjednima pravo „političko ratište“.

U izbornoj kampanji dogodio se niz incidenata pa je tako uvredljivim grafitima išarana tamošnja džamija, a bilo je i drugih incidenata. Između ostaloga, među pristalicama dvaju suprotstavljenih blokova došlo je do naguravanja i čarki ispred Đukanovićeve kuće. ž

Kolone automobila s crnogorskim i srpskim zastavama, ovisno o tome kojem bloku pripadaju, postale su uobičajena stvar na nikšićkim ulicama. Pri tome gotovo nitko od kandidata ne govori o glavnim problemima građana poput visoke nezaposlenosti, neobnovljenih cesta, divljih odlagališta... Nije se previše brige vodilo ni o propisanim epidemiološkim mjerama.

– Ovi izbori su po temama zapravo nacionalni, a samo su po organizaciji lokalni. O rezultatu izbora ovisit će daljnji put Crne Gore. Pobijedi li DPS, značit će to konsolidaciju te stranke i njezino moguće jačanje te stvaranje preduvjeta da na nekim sljedećim parlamentarnim izborima pokuša ponovno pobijediti. Ako pak izgubi, nastavit će se urušavanje te stranke, a nije isključena ni njezina podjela. Ako pobijedi izborna lista DFa, značit će to jačanje prosrpske politike u Crnoj Gori – kaže profesor s podgoričkog Fakulteta političkih znanosti Zlatko Vujović.

Kaže i da u slučaju dobrog izbornog rezultata, a to bi bilo oko 35 posto, što se realno teško može očekivati, nije isključeno i da DF krene u izvanredne parlamentarne izbore kako bi učvrstio svoju vlast u Crnoj Gori. O omjeru snaga u crnogorskom parlamentu govori i podatak da vladajući prosrpski blok, kojem su jezičac na vagi glasovi stranke Dritana Abazovića, ima 41 zastupnika dok blok stranaka oko DPS-a ima 40 zastupnika. Mnogi su mišljenja da će onaj tko bude vladao u Nikšiću vladati i Crnom Gorom.

Recept sa sjevera Kosova

Ovi su se izbori aktivno vodili i u Srbiji.

– Uključili su se ne samo mediji, nego prvi put otvoreno i Srpska napredna stranka predsjednika države Aleksandra Vučića čiji su aktivisti na terenu provodili razne aktivnosti u korist koalicije oko Demokratskog fronta. Sve to pokazuje da je Crna Gora dobila novog političkog aktera, a to je SNS iako ta stranka nije upisana u registar političkih stranaka Crne Gore nego djeluje preko DF-a – kazao je Vujović.

O zanimanju građana govori i podatak kako je do 15 sati glasalo čak 70 posto upisanih birača. Sve se odvijalo uz pojačani policijski nadzor, ali su ipak zabilježena brojna kršenja izbornih pravila. Srbijanski mediji javljali su o kupovini glasova koju je provodio DPS dok je u isto vrijeme zabilježeno više slučajeva da su osobe koje imaju privremeni boravak u Crnoj Gori, a nemaju osobnu iskaznicu ni putovnicu, dolazile na birališta glasati. Vujović kaže da je takvih slučajeva bilo i na izborima u gradovima i općinama sjevernog Kosova.

