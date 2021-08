Ljudski ostaci pronađeni na kotačima američkog vojnog aviona u Kabulu

Američko ratno zrakoplovstvo objavilo je u utorak da istražuje ljudske ostatke otkrivene na kotaču transportnog zrakoplova C-17s koji je iz Kabula poletio u kaotičnim okolnostima nakon što su talibani zauzeli grad.

Vojska u priopćenju navodi da je avion u nedjelju sletio u Kabul i da su ga okružile stotine afganistanskih civila.

"Suočeni sa sve nepovoljnijom sigurnosnom situacijom oko zrakoplova, posada je odlučila što prije poletjeti", stoji u priopćenju.

>> VIDEO Snimka Afganistanaca na kotačima zrakoplova u zračnoj luci u Kabulu

Footage showing Afghans clinging on to C-17 at Kabul Airport yesterday.#KabulHasFallen #kabulairport pic.twitter.com/boArvmRVbN