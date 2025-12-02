Ljudi osjećaju zamor od generičkih tekstova, AI je povećao potražnju za autorskim sadržajem

Krešo Žmak, potpredsjednik za razvoj proizvoda Infobipa, nedavno je na Web Summitu, najvećem IT okupljanju u Lisabonu, sudjelovao na Corporate Innovation Summit panelu, što je zatvoreni dio konferencije za najveće kompanije. Tema je bila umjetna inteligencija, o čemu je Žmak odgovorio i na niz pitanja za naš medij.



Vidimo već na pretraživačima AI sažetke koji štete medijskim platformama. Pojavljuje se sve više tekstova koje generira AI. Što se još može očekivati u skorijoj budućnosti?



AI može donijeti iznimna rješenja koja učenje čine lakšim i dostupnijim svima. Kao i sve tehnologije, AI se može upotrebljavati i za negativne stvari, poput generiranja lažnog sadržaja, slično kao što su i mobiteli fantastičan alat, ali katkada imaju neželjene posljedice, primjerice kod djece koja danas previše vremena provode na njima. S druge strane, AI može znatno ubrzati učenje i razvoj vještina, primjerice u savladavanju programskih jezika, gdje uz generiranje primjera, zadataka i skripti omogućuje da brže i učinkovitije ovladamo novim znanjima. Može pomoći i kod kreativnog pisanja, smanjiti vrijeme potrebno za početak rada ili stvaranje sadržaja te povećati sposobnosti pojedinca, čineći kvalitetu rezultata boljom koliko je dobar i input koji se AI-u daje. U tom smislu, AI nije samostalan i ne zamjenjuje čovjeka – ideje i koncepti i dalje dolaze od ljudi, a AI omogućuje da budu brže i bolje realizirane. U tom kontekstu skloniji sam gledati AI ne kao prijetnju, nego kao alat koji ljudima omogućuje da budu još bolji u onome što rade.