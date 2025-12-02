Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KREŠO ŽMAK

Ljudi osjećaju zamor od generičkih tekstova, AI je povećao potražnju za autorskim sadržajem

storyeditor/2025-11-29/Kreso_Zmak___potpredsjednik_za_razvoj_proizvoda_Infobipa_.JPG
Privatni arhiv
Autor
Zoran Vitas
02.12.2025.
u 14:52

"Za razliku od današnjih, koje treniramo mi ljudi, budući modeli AI-a trebali bi biti samoučeći. Infobip će pomagati kompanijama da specijalizirane modele implementiraju", kaže Krešo Žmak, potpredsjednik za razvoj proizvoda Infobipa

Krešo Žmak, potpredsjednik za razvoj proizvoda Infobipa, nedavno je na Web Summitu, najvećem IT okupljanju u Lisabonu, sudjelovao na Corporate Innovation Summit panelu, što je zatvoreni dio konferencije za najveće kompanije. Tema je bila umjetna inteligencija, o čemu je Žmak odgovorio i na niz pitanja za naš medij.

Vidimo već na pretraživačima AI sažetke koji štete medijskim platformama. Pojavljuje se sve više tekstova koje generira AI. Što se još može očekivati u skorijoj budućnosti?

AI može donijeti iznimna rješenja koja učenje čine lakšim i dostupnijim svima. Kao i sve tehnologije, AI se može upotrebljavati i za negativne stvari, poput generiranja lažnog sadržaja, slično kao što su i mobiteli fantastičan alat, ali katkada imaju neželjene posljedice, primjerice kod djece koja danas previše vremena provode na njima. S druge strane, AI može znatno ubrzati učenje i razvoj vještina, primjerice u savladavanju programskih jezika, gdje uz generiranje primjera, zadataka i skripti omogućuje da brže i učinkovitije ovladamo novim znanjima. Može pomoći i kod kreativnog pisanja, smanjiti vrijeme potrebno za početak rada ili stvaranje sadržaja te povećati sposobnosti pojedinca, čineći kvalitetu rezultata boljom koliko je dobar i input koji se AI-u daje. U tom smislu, AI nije samostalan i ne zamjenjuje čovjeka – ideje i koncepti i dalje dolaze od ljudi, a AI omogućuje da budu brže i bolje realizirane. U tom kontekstu skloniji sam gledati AI ne kao prijetnju, nego kao alat koji ljudima omogućuje da budu još bolji u onome što rade.

Ključne riječi
umjetna inteligencija AI summit IT Krešo Žmak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POLAGANJE VIJENACA

U Otoku obilježena 34. godišnjica pogibije pripadnika Prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek

Piloti Marko Živković i Mirko Vukušić te padobranci Rade Griva i Ante Plazibat prvi su hrvatski zrakoplovci poginuli u Domovinskom ratu. Njih četvorica poginuli su ispunjavajući borbenu zadaću u noći na 2. prosinca 1991. godine nedaleko od Otoka, kada je njihov zrakoplov raketom zemlja - zrak srušila protuzračna obrana bivše JNA potpomognuta srpskim paravojnim postrojbama

Učitaj još

Kupnja