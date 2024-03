Ljubljana priznala: Slovenska vojska nije osposobljena za rat

Slovenska vojska osposobljena je za djelovanje u mirnodopskim uvjetima, ali ne i za rat. To je sukus izvješća o spremnosti slovenskih obrambenih snaga za prošlu godinu što su ga ministar obrane Marjan Šarec i načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš predstavili slovenskoj predsjednici Nataši Pirc Musar.

Izvješće je ponovno razotkrilo brojne nedostatke u području sposobnosti borbenog djelovanja i izdržljivosti u slučaju rata. Iako se na pojedinim područjima bilježi određeni napredak, većina pokazatelja ipak se nije promijenila, a takvo stanje traje još od sredine prošlog desetljeća, s obzirom na to da Slovenska vojska već godinama dobiva negativna izvješća kada je riječ o spremnosti za djelovanje u ratnim okolnostima. Glavni problemi ostaju nedovoljna opremljenost i nepopunjenost vojnog sastava.

Unatoč uloženim naporima, dobro opremljena i uvježbana Slovenska vojska i dalje ostaje cilj koji tek treba ostvariti. Iako je u međuvremenu došlo do dramatičnih promjena u geopolitičkom okružju, ponajprije zbog otvorene ruske invazije na Ukrajinu, što je rezultiralo brojnim apelima za povećano izdvajanje za obranu, Slovenija je u tom pogledu uglavnom ostala nepopustljiva. Od 2018. do danas Slovenija je vojni proračun povećala za tek oko 0,3 posto BDP-a, s manje od jedan posto 2018. na sadašnjih 1,3 posto, dok je od 2010. do 2017. godine obrambeni proračun u Sloveniji smanjen za čak 42 posto. S izdvajanjem oko 1,3 posto BDP-a za obranu Slovenija ostaje na začelju NATO-a, a slovenski premijer Robert Golob ovih dana poručuje da će cilj od dva posto BDP-a za obranu što ga NATO traži od svih članica Slovenija dostići tek 2030. godine!?

Premda se Slovenska vojska suočava s nepopunjenošću vojnih formacija, u Ljubljani ne razmišljaju o uvođenju obveznog vojnog roka. Unatoč negativnom izvješću, predsjednica Pirc Musar ipak vjeruje da je Slovenska vojska sposobna obraniti suverenitet i teritorijalni integritet Slovenije, naglašavajući pritom da su se vojne postrojbe iskazale i tijekom akcija spašavanja tijekom prošlogodišnjih poplava, kao i da slovenski vojnici uživaju veliki ugled među kolegama iz drugih zemalja u misijama u inozemstvu.

Treba spomenuti i da su, unatoč nedovoljnim ukupnim izdvajanjima, investicije u obrambenom sektoru u Sloveniji znatno porasle. Štoviše, prema nedavno objavljenom izvješću Instituta za istraživanje međunarodnog mira iz Stockholma (SIPRI), koje se temelji na najpotpunijoj bazi podataka o vojnoj potrošnji u svijetu, Slovenija je sa spektakularnim 3300-postotnim povećanjem uvoza oružja izbila na treće mjesto u svijetu, odmah iza malog Luksemburga i Ukrajine, premda je riječ o varljivim podacima. Naime, golemo povećanje uglavnom je rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja ulaganja u obranu i činjenice da je zbog rata u Ukrajini ipak došlo do određenih investicija u modernizaciju slovenske vojske.

