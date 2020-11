Ljubitelji zime konačno dolaze na svoje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje od ponedjeljka

Novi tjedan na kopnu počinje prohladno, uz sunčana razdoblja, a zatim vrijeme kao da "zna" da s prosincem klimatološki počinje zima - u srijedu stiže snijeg, u četvrtak vjerojatno i kiša koja se može smrzavati na tlu. Nepovoljno će tada biti i za mnoge na Jadranu, uz često obilnu kišu, uz zahladnjenje na sjevernom dijelu i buru, možda i pahulje, a na jugu olujno jugo.

Ne dopustite iznenađenja sa zahladnjenjem, kao ni s obilnim količinama oborine, posebno ne snijegom, pod čijim teretom mogu nastati lomovi stabala ili ukrasnih grmova i živica, a uzduž Jadrana obavite zaštitu nasada od jakog vjetra pa i hladnoće, javlja HRT.

Posljednji dan studenoga u Slavoniji, Baranji i Srijemu obilježit će vrijeme podjednako nedjeljnom - promjenljivo oblačno, a ujutro lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Ujutro malo hladnije s najnižom temperaturom od -3 do 0 °C.

Podjednako hladno ili uz koji stupanj nižu jutarnju temperaturu bit će u središnjoj Hrvatskoj. Magla bi ujutro mogla biti češća nego na istoku. Danju uz promjenljivu naoblaku djelomice sunčano.

Na sjevernom Jadranu novi tjedan počinje sa suncem te umjerenom i jakom burom, u prvom dijelu dana podno Velebita i olujnom, uz moguće i jače valovito more. U gorskim predjelima umjereno do znatno oblačno, uz većinom slab vjetar. Bit će hladno, pogotovo ujutro - temperatura će se u gorju spustiti i do -4 °C, a na moru će biti od 3 do 7 °C.

U Dalmaciji u noći razvedravanje i u ponedjeljak sunčano. Puhat će umjerena, do sredine dana i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. More pritom umjereno valovito i valovito. Jutro hladnije od nedjeljnog, a najviša dnevna temperatura većinom između 9 i 14 °C.

Na jugu Hrvatske lokalno i do 15 °C, a ujutro između 6 i 11 °C. Razvedrit će se i veći dio dana biti sunčano. Također umjerena i jaka bura, uz umjereno valovito i valovito more, slabjet će krajem dana.

U utorak u unutrašnjosti ujutro veća vjerojatnost magle, a zatim postupno sve više oblaka. Krajem dana u gorju su već moguće i pahulje. Snijeg dolazi u srijedu, osobito u drugom dijelu dana u zapadnim krajevima, pri čemu su u Gorskome kotaru i Lici moguće i izraženije snježne oborine. U četvrtak po visini zatopljava pa će uz snijeg biti i kiše koja može stvarati poledicu, pogotovo u južnoj Lici i istočnim krajevima.

Na Jadranu u utorak bura prolazno slabija, a na jugu okreće na jugo. Pritom će doći i do naoblačenja, no veći dio dana još uglavnom suho. Zatim na Jadranu dva vrlo nepovoljna dana s vjetrom i kišom, često i obilnom. Uz jače zahladnjenje ponegdje na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istri može biti i susnježice i snijega. U Dalmaciji u četvrtak vjerojatno i grmljavina.

Zapuhat će jaka i olujna bura, u Dalmaciji prolazno i istočnjak, a na jugu jugo. U četvrtak bura slabi, a jugo jača i temperatura u Dalmaciji raste.