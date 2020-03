Liječnica iz Padove: Nitko ne može biti spreman na ovo, Hrvatska treba zatvoriti granice

Nitko nije mogao biti spreman imati 500 respiratora. Nitko nije mogao misliti da može doći do ovoga - kazala je Nela Sršen, liječnica iz Padove, komentirajući trenutnu situaciju u talijanskim bolnicama. Ističe da je najteže što je velik broj kolega zaražen koronavirusom i kada netko od njih završi u reanimaciji.

- Ja bih bila još restriktivnija što se tiče uvedenih mjera, ima još drugih radnji koje bi mogle biti zatvorene osim restorana, barova itd. Na primjer, jutros u ljekarni bilo je pet šest ljudi i iako je sve obilježeno da budu u razmaku, to je još uvijek nedovoljno - kazala je Sršen za N1.

Dodaje da s trenutnim restrikcijama očekuju da će narednih dana pasti broj pozititnih.

- Trend je još rast, ali jučer mi je prijatelj virolog rekao - ovo je tek početak. Pitam se što će biti za mjesec dana ako je to istina. S druge strane upozoravaju ako se ovaj trend rasta nastavi, u pokrajini Venetu bi moglo biti više od dva milijuna zaraženih za 20-ak do mjesec dana. Ako govorimo o saturaciji o odjelima, imamo oko 92 pacijenta koji su u reanimaciji, oni stoje po mjesec, mjesec i pol do dva ako se izvuku ili imaju smrtni ishod, i svaki dan dolaze drugi. Povećavanjem zaraženih povećava se broj teže oboljelih, a to su velike cifre - upozorava ova liječnica iz Padove.

VIDEO Naši poznati znanstvenici odgovaraju na pitanje: zašto se koronavirus toliko brzo širi u Italiji?

Zbog svega toga je otvoren i žiro račun za pokrajinu Veneto gdje svi koji mogu pomažu financijski da se prikupe sredstava za kupnju respiratora. Dodaje da zasad kapaciteti nisu kompletno popunjeni u Venetu jer se ostavlja mjesta težim slučajevima.

Napomenula je da ni Nijemci ni Francuzi ne testiraju pacijente koji nemaju sipmtome, ali da takvi pacijenti i dalje mogu prenositi zarazu. Italija je pak testirala sve koga je god stigla, kaže Sršen, i rezultati su ih doveli do ove situacije. Za restriktivne mjere koje je uvela Hrvatska kaže da je za sve pohvale, a podržava i ideju zatvaranja granica. Kao najveći problem na kraju je istaknula djecu i mlade koji nemaju simptome, ali mogu prenijeti virus.

