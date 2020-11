Lički župan Darko Milinović opisao bitku s koronom: 'Sedam dana borio sam se za dah'

Borba ličkog župana dr. Darka Milinovića s COVID-om trajala je 17 dana i njegovo iskustvo, ispričao nam je, pokazuje koliko je ta bolest nepredvidiva i opasna.

Bio kontakt oboljele osobe

– Dobio sam pozitivan nalaz 24. listopada, testiran sam jer sam bio kontakt oboljele osobe u obitelji. Naime, osim mene, od koronavirusa oboljele su i moja supruga i mlađa kćer. One su cijelo vrijeme imale blaže simptome, supruga je na par dana izgubila okus i miris i to je, srećom, bilo sve. Obje su se oporavile kod kuće. I u mojem je slučaju sve djelovalo tako da ću se brzo oporaviti kod kuće. Samo sam prvi dan imao temperaturu do 39 stupnjeva i to je bilo sve, više nisam imao gotovo nikakve simptome bolesti. Osjećao sam se odlično i da me djeca nisu spriječila, već bih bio u teretani i vježbao. No, nakon trećeg dana primijetio sam teškoće s disanjem i tada je počela moja bitka s koronavirusom, bitka za život – ispričao nam je župan Milinović.

Na pregledu je CT pluća pokazao veliku upalu, pa je iduća četiri dana dolazio u dnevnu bolnicu Opće bolnice Gospić na terapije, no nalazi su pokazivali da mu je sve gore; loši su bili nalazi pluća, ali pogoršavali su se i nalazi jetre, saturacija kisikom je padala.

– Tada sam primljen na COVID odjel gospićke bolnice gdje je ležalo još 20-ak pacijenata. Iako su to bile sve starije osobe od mene, mahom 80-godišnjaci, ja sam tada bio pacijent s najtežom kliničkom slikom. Dobio sam terapiju s više od 10 litara kisika, a u manjim županijskim bolnicama s takvom terapijom se pacijente otprema u veće respiracijske centre. Iako su liječnici inzistirali da odem u Rijeku na daljnje liječenje, uspio sam ih nagovoriti da na vlastitu odgovornost ipak ostanem još koji dan u OB Gospić, sa svojim sumještanima, da vidimo kako će se sve razvijati. Htio sam si dati šansu izboriti se s virusom i upalom. U idućih par dana klinička se slika počela poboljšavati, bilo mi je sve bolje, oporavljao sam se. Sedam sam dana bio u bolnici, pa iako sam došao kao najteže oboljeli pacijent, u zadnja tri dana mog boravka u bolnici, čak je šest pacijenata izgubilo bitku s koronom. To sve govori o ozbiljnosti te bolesti, o tome koliko je sve promjenljivo. Moje iskustvo, ali i pogledi puni straha, nevjerice, borbe za svaki udah pacijenata oko mene, urezali su mi se duboko u sjećanje, i tu bih sliku priuštio svima koji danas govore o nekakvom kršenju ljudskih prava, koji omalovažavaju bolest i odlaze na prosvjede – dodao je Darko Milinović.

Iako je osoba koja živi aktivno, stalno vježba, odlazi u teretanu i nema zdravstvenih problema, virus ga je prikovao za bolnički krevet.

‘Hvala liječnicima i sestrama’

– Da ste me čuli kako govorim prije šest-sedam dana, ne biste me prepoznali. Nisam imao snage doći od bolesničkog kreveta do toaleta u bolnici, sve mi je bilo jako naporno, od hodanja do govora. Srećom, očito su moj imunitet i fizička spremnost bili jači od korone, samo im je trebalo neko vrijeme da se izbore. Od utorka sam kod kuće i sada me čeka još nekoliko dana oporavka i onda se vraćam na posao – kroz smijeh nam je kazao sugovornik koji za desetak dana najavljuje i povratak u teretanu.

Zahvalio je svim djelatnicima COVID odjela u gospićkoj bolnici, od pomoćnog osoblja, tehničara i sestara do liječnika, koji su u jednom trenutku vodili brigu o 20-ak pacijenata na odjelu.