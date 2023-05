Let3 leti dalje! Trema ih je zela, a i BBC ih malkice pripitomio i uštrojio, nema brnjica sprijeda ni ružica straga, ali njihovu poruku u finalu euro glazbenog cirkusa čut će vascijela Jevropa. ŠČ! Što god to nekomu bilo. Ima ih naravno, još mnogo kojima zbog jezične i kulturološke barijere ništa nije jasno, o čemu ta "pjesma" pjeva i što sva ta macho simbolika zapravo želi reći. Bilo bi mnogo razumljivije da je ŠČ napisano i na ćirilici, a ne s Europi još čudnijim hrvatskim dijakritičkim znakovima, no do finala će svima biti bistro. A ako ponekom i dalje biti neće, tome ionako nema sreće. Dobro, neki smirenijeg ukusa reagirat će refleksno na pojavnost Let3 i zgađeni okrenuti glavu, to je njihovo puno pravo, ne moraju im se sviđati dlake na njihovim prsima i stražnjici ni jezik bez dlake. Letovci su ono što bi Englezi rekli "an acquired taste", iako ništa što nismo vidjeli i čuli od pojave Franka Zappe ili Francija Blaškovića. No, onima koji će ustati protiv njihove političke poruke u Liverpoolu, odmah jedno ŠČ!

Je li to doista pjesma, ili samo nažvrljani kroki za pjesmu? Ta, je li to uopće više važno kad besjedimo o standardima Eurosonga? Treba li u glazbenom smislu uopće išta više od takvog okvirića da bi na njega nakačio jedan efektan angažirani nastup iliti kako se to danas veli – da prostiš – performans? I mnogo važnije pitanje: Ima li itko moralno pravo na Eurosong slati u šlagu utopljene šlagere dok Ukrajinci vode rat za golo preživljavanje. U momentu dok se ne vodi samo bitka za još jednu krajinu onkraj zapadne civilizacije, već se zapravo brani cijela Europa i njene vrijednosti od nasrtaja Putinove mafiokracije koja nam svima stalno prijeti totalnim uništenjem ako mudro ne ostanemo po strani. Onima koji su se čitajući "Europa i njene vrijednosti" slatko nasmijali, odmah – još jedno ŠČ!

VIDEO Helikopteri Mi-8 koje je donirala Hrvatska stigli u Ukrajinu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ukrajinci ginu dok pojedini čelnici EU i dalje čak i u njihovo ime Chamberlainovski traže "mir za naše doba". Dobro, nema takvih mnogo, većina je shvatila da je pogrešno javnim govorom o tome narušavati teško stvoreno europsko jedinstvo. Zapravo samo dvojica najvećih otpadnika koje to jedinstvo ni najmanje ne zanima otpočetka preuzimaju kremaljski agitprop kao svoj rođeni te vode svakodnevnu kampanju protiv širenja NATO-a i slanja oružja Ukrajini. Onaj drugi je premijer Mađarske, dok je onaj prvi, nažalost, predsjednik Hrvatske. Mađarske, koja još pamti kako su joj ruski tenkovi gasili povratak demokracije. Hrvatske, koja, nadajmo se, ipak ne zaboravlja kako su srpski tenkovi ovdje provodili denacifikaciju. Čak i kad su svi ostali europski lideri unatoč svojim političkim refleksima odavna shvatili da Putin neće odustati nakon što mu u tanjur isporučiš još jedan slasni masni komad susjedne države te da mu zatim apetiti svaki put samo rastu, ova dvojica i dalje na sramotu Unije ne prestaju ispaljivati zahtjeve koji su jednako tako mogli izići i uz usta Peskova, Zaharove, Lavrova, pa i samog Putina. Zapravo većina toga što su ta dvojica izgovorili na temu rata u Ukrajini doista već jest prije toga izišla iz kremaljskih megafona. Kao da im je netko vikao u uho. Imate li što drugo poručiti tom dvojcu nego – još jedno veliko ŠČ?

Na nesreću, Orban drži sve konce vlasti u Mađarskoj. Na sreću, Milanović nema takve ovlasti, ali politička šuga koju anti ukrajinskom retorikom stvara Hrvatskoj već je opipljiva i nema tog ljekovitog blata koje ga može preko noći izliječiti. Političko sljepilo dijela oporbe koja mu je omogućila da onemogući sudjelovanje RH u paneuropskoj misiji vojne obuke Ukrajinaca u kojoj na koncu sudjeluju doslovno sve druge neneutralne članice EU, doslovce graniči s ludilom. Teško je zapravo reći što je luđe i opasnije – to što su to možda napravili iz nekog putinofilstva, kao kremaljski trojanski konji ili to što su možda geopolitičke interese Hrvatske podredili svojim sitnim dnevnopolitičkim interesima. Trećih ne vidim. I jednima i drugima – ŠČ!

Dok su Mrle i Prle, pardon Mrlja i Prlja, kao hrvatski glazbeni veleposlanici slijetali u Liverpool, hrvatski transportni helikopteri polijetali su prema Ukrajini na svoj put bez povratka. Uskoro bi ionako bili prizemljeni na neizbježnom kraju svojih životnih resursa, podobni samo za kanibalizaciju. Činjenica da je predsjednik eto baš Hrvatske javno rekao da te već izrabljene helikoptere čak ni Ukrajini ne da mukte, odzvanjat će sramotno desetljećima nakon što smo ih čuli. No "šokantni" performans Let3 na Eurosongu u tom smislu djeluje blagotvorno te ima potencijal spasiti više života nego ti helikopteri. Dobar let jednima i drugima, a svima koji poručuju da ako želimo pomoći da sami uzmemo pušku i odletimo ratovati u Ukrajinu, opet – a što drugo nego još jedno gromko – ŠČ!

VIDEO Stručnjaci o uspjehu Leta 3: O Hrvatskoj sada priča cijeli svijet