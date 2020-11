Lauc objavio vijest o novom soju korone, a drugi znanstvenik ga ismijao: 'Pišeš nebuloze'

Gordan Lauc, hrvatski znanstvenik koji se nalazi i u Vladin Znanstvenom savjetu, objavio je na Facebooku vijest o novom soju koronavirusa u Australiji uz osobni komentar na što je reagirao Boris Lenhard, koji inače radi kao profesor na Imperial Collegeu u Londonu, poručivši da je sramotno to što je napisao.

A objava koju je Lenhard ocijenio kao sramotnu glasi ovako:

- Maglovita vijest za maglovito jutro. Kažu da se u Južnoj Australiji pojavio novi soj koronavirusa. Širi se brže, a zaraženi razvijaju samo minimalne simptome.

I zbog toga su odlučili na 6 dana uvesti potpuni lockdown. Zatvaraju sve, a samo jedna osoba iz kućanstva smije jednom dnevno napustiti stan i to samo iz opravdanog razloga...

Vijest je iz novina, pa možda nije točna, no ako je točna jedina logika iza te odluke je da je Južna Australija kupila jako puno dionica Moderne, pa ne žele da im investicija propadne ako se ovaj blagi soj virusa toliko proširi da cjepivo učini suvišnim. Inače već desetljećima imamo 4 takva soja koronavirusa koji uzrokuju minimalne simptome - tu bolest zovemo prehlada (oko 15% svih prehlada uzrokovano je koronavirusima). Do sada još nitko nije odlučio uvesti potpuni lockdown zbog nekoliko slučajeva prehlade...

Lenhard mu je naveo tri razloga zašto njegove tvrdnje ne stoje.

- Vijest definitivno nije točna, i sramota je da si napisao sve ove nebuloze bez da si barem malo provjerio o čemu se radi.

1. Outbreak je počeo od pacijenta koji je doletio iz UK. Nema nikakvih naznaka da se radi o novom soju: https://uk.reuters.com/.../uk-health-coronavirus...

2. "Blagi simptomi" samo ukazuje da su napravili temeljit contact tracing i uspjeli pohvatati puno širitelja, uključujući blage i asimptomatske. Uzorak nije dovoljno velik za zaključiti bilo što drugo o ozbiljnosti simptoma ili o IFR u usporedbi s drugdje u svijetu.

3. "no ako je točna jedina logika iza te odluke je da je Južna Australija kupila jako puno dionica Moderne, pa ne žele da im investicija propadne ako se ovaj blagi soj virusa toliko proširi da cjepivo učini suvišnim." - Ovo je kretenska teorija zavjere bez ikakvih dokaza i osnove, i bez uporišta u biologiji i epidemiologiji. Jesi li ti to odlučio postati luđak? Riječ na Š nije dovoljna?

Bilo kako bilo, South Australia ovim pristupom ima šanse da za dva-tri tjedna iskorijeni COVID. Većina ostatka svijeta nema - poručio je Lenhard, a nakon njegovog komentara uslijedilo je više od 80 drugih.

Među ostalim, u raspravu se uključio i Marko Močibob, docent na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji mu je sugerirao da ne bi smio objavljivati neprovjerene vijesti.

- "Vijest je iz novina, pa možda nije točna, no ako je točna", Gordane s obzirom na tvoju reputaciju, članstvo u znanstvenom savjetu i utjecaj na društvenim mrežama, molim te, nemoj to raditi. Nemoj objavljivati neprovjerene i nepouzdane vijesti, nemoj špekulirati ima li to veze s kupovinm dionica Moderne. To je zbilja štetno. Za društvo u cjelini, ali i za tvoju osobnu reputaciju i kredibilitet. Nisi bilo tko na FB-u, ne možeš si dozvoliti trkeljati što si mnogi drugi mogu dozvoliti - poručio je Močibob.