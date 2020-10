Lani su najviše markirali sedmaši i učenici trećih razreda srednje škole, ali i – prvašići

U Hrvatskoj je, prema statistici Ministarstva obrazovanja, svaki učenik tijekom prošle školske godine u prosjeku sakupio 1,11 neopravdanih sati. Najmanje je to neopravdanih sati od školske 2013./2014. godine do danas, no učenici, posebno srednjoškolci, nemaju razloga za ponos. Naime, navedeni broj neopravdanih manji je u odnosu na školsku 2018./2019. godinu kada je po statistici svaki učenik u svim školama Hrvatske imao 1,70 neopravdanih, no alarmantan je jer su prošle godine učenici najmanje od svih obrazovnih razdoblja boravili u školama.

Neopravdane su, dakle, nagomilali i u godini u kojoj su nastavu pratili iz domova te su se morali prilagoditi i cirkularnom štrajku nastavnika. Iako školske 2019./2020. godine smanjenje prosječnog broja neopravdanih sati iznosi 28,49 posto, najviše izostanaka koje ni liječnici ni roditelji nisu uspjeli opravdati sakupili su učenici Međimurske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke, Osječko-baranjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije.

Najnediscipliraniji Zadrani

Po školama, najviše su markirali osnovnoškolci Međimurske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije, dok su među srednjoškolcima barem tijekom prošle godine najnediscipliraniji bili učenici Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske i Šibensko-kninske županije. Statistika neopravdanih bilježi i jasan trend koji traje već sedam školskih godina – najviše markiraju učenici trećih razreda srednjih škola koji u prosjeku gomilaju broj neopravdanih. I među njima markiraju i oni odlični i oni uspjehom najlošiji učenici.

Izostaju i odlikaši

Samo prošle školske godine prosječno 0,46 neopravdanih imali su učenici trećih razreda koji su odlikaši, dok su godinu prije odlikaši u prosjeku sakupili 0,79 neopravdanih. Po obrazovnim programima, najviše markiraju učenici koji pohađaju škole za brodogradnju i cestovni promet, zatim građevinske, poljoprivredne, prehrambene i strojarske škole, a za njima ne zaostaju ni učenici koji su u umjetničkim i ekonomskim školama. Što se osnovnih škola tiče, najnediscipliraniji su učenici sedmih razreda koji imaju najviše neopravdanih sati, a gotovo u stopu prate ih učenici petih razreda.

Sedmaši su se kao najnediscipliraniji u statistiku upisali u protekle dvije godine. Promatramo li lanjske opravdane izostanke s fizičke i online nastave – prosječan broj opravdanih za cijelu Hrvatsku iznosi 62,43, a najviše opravdanih izostanaka upisali su učenici Zadarske županije. Promatramo li samo učenike prvih razreda osnovnih škola, oni su prošle školske godine sakupili jednak broj opravdanih i neopravdanih izostanaka. Prosječan broj izostanaka kod prvašića lani je iznosio 36,55 od čega je 0,56 neopravdanih sati. Upravo taj prosječan broj neopravdanih među hrvatskim prvašićima zabrinjava, jer je on prošle godine bio veći nego prethodne četiri školske godine.