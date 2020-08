Kurz: Vidi se svjetlo na kraju koronatunela, 2021. povratak normalnosti i „comeback“ gospodarstva

„Do sada je 2020. bila izazovna i bez presedana u svakom pogledu. Ali dobra vijest je da se vidi svjetlo na kraju tunela. Vrlo je vjerojatno da će ova koronakriza kraće trajati nego što su neki stručnjaci prethodno predvidjeli“, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz u petak u svom obraćanju naciji iz sjedišta austrijske vlade u Beču, na temu „Aktualno stanje u zemlji, izgledi za jesen te planovi austrijske vlade i perspektive za blisku budućnost“.

„Iz sadašnjeg kuta gledanja vrlo je vjerojatno da ćemo se već slijedeće ljeto moći vratiti u našu uobičajenu normalnost“, istakao je Kurz. Napomenuo je kako bi to trebao omogućiti evidentan stalni napredak na području razvoja situacije u pronalasku cjepiva protiv koronavirusa te drugi vezani postupci kao i sve brže metode testiranja.

„Znamo iz istraživanja da se virus stalno mijenja i da je već višestruko mutirao. Znanost pokušava potvrditi, da li te mutacije na jednoj strani vode k tome da je sve zarazniji, a na drugoj da su sve češći blaži oblici zaraze“, dodao je Kurz ustvrdivši: „Iako ta i druga pitanja nisu još posve pojašnjena, jedno je ipak jasno: Danas virus poznajemo mnogo bolje nego što je to bio slučaj u proljeće. I znanstveno sve to preciznije razumijemo“.

Austrijski je kancelar zahvalio austrijskim građanima na zajedništvu u borbi protiv širenja koronavirusa i pozvao ih i dalje na oprez i pridržavanje zaštitnih mjera. „Slijedeći mjeseci koji su pred nama biti će vrlo zahtjevni“, rekao je Kurz istaknuvši kako je jesen „s oprezom za uživanje“. „Počinje škola i hladnije godišnje doba. Mnoge aktivnosti sele se ponovno iz otvorenih u zatvorene prostore. K tome, kao i svake godine stiže val gripe, koji će uz pandemiju koronavirusa dodatno opteretiti naš zdravstveni sustav, a problem će također biti razlikovanje pravih od krivih sumnjivih slučajeva na obje strane“, pojasnio je.

„Stoga se situacija može opet vrlo brzo zaoštriti“, ustvrdio je Kurz. Najavio je za slijedeći tjedan sastanak vlade na kojem će procijeniti stabilnost aktualne epidemiološke korona situacije u zemlji i odlučiti treba ili ne, obzirom na porast broja novozaraženih donijeti daljnje mjere. Napomenuo je da su mjere potrebne tako dugo dok traje pandemija. „Biti će kretanja u valovima, s uspjesima i padovima, s pooštravanjem i labavljenjem mjera. Pritom ćemo se oslanjati na već provjeren pristup: toliko slobode koliko je moguće i toliko ograničenja koliko je potrebno“, dodao je austrijski kancelar. Kurz je za slijedeću godinu rekao da je „2021. godina, godina u kojoj počinje „Comeback“ (povratak) gospodarstva“.

„Ove ćemo godine imati negativan gospodarski rast od 7 posto“, dodao je. Istaknuo je da kako bi se rast ponovno vratio u ulaznu putanju „treba povećati gospodarsku privlačnost Austrije“, te učinkovito upotrijebiti 50 milijardi eura koliko je Austrija do sada izdvojila za oživljavanje gospodarstva i spas radnih mjesta. Također je pobrojao neke od novih mjera potpore i poticaja poslovanja tvrtki, od poreznih do ekoloških, na kojima austrijska vlada trenutačno još radi. Kurz je također najavio i novi oblik kooperacija tzv. „Austrian Limited“.

Posebno je ukazao na značaj digitalizacije poručivši da ako „mala“ Austrija kao izvozno orijentirana zemlja želi postati snažnija i važnija u međunarodnim okvirima, mora biti umrežena s „velikima“ i neovisnija i spremnija na nove digitalne izazove. Obećao je pomoć Sveučilištima i Visokoškolskim ustanovama i najavio izgradnju novog Tehničkog sveučilišta u Gornjoj Austriji. Kurz je također govorio o novom kriznom sigurnosnom zakonu, koji će omogućiti brzo i pravilno djelovanje dok traje pandemija koronavirusa. Austrijski kancelar također je apelirao na potporu Austrijanaca domaćem gospodarstvu kroz potrošnju austrijskih regionalnih proizvoda.

„Kada bi Austrijanci kupovali samo 20 posto više domaćih regionalnih proizvoda, to bi omogućilo otvaranje oko 50.000 novih radnih mjesta, a to bi značilo i dodatan prihod od oko 5 milijardi eura“, pojasnio je. U svom govoru osvrnuo se je i na stariju generaciju u staračkim i drugim domovima i bolnicama koju kako je istakao „posebno treba zaštiti“, prije svega od osamljenosti, što je do sada jasno pokazao i „lockdown“ i koronakriza.

Kurz je vezano uz to najavio novi Vladin „Pakt protiv samoće u starosti“, kojim će unatoč mjerama ograničenja osobama u staračkim domovima biti omogućen „maksimum socijalnih kontakata“. Osvrnuo se je i na bogatu austrijsku tradiciju volonterskog rada i gotovo 400.000 volontera na području socijalne i zdravstvene zaštite. Nakon što je ustvrdio da će predstojeća jesen biti poseban „zdravstveno-politički izazov“, svoj govor naciji Kurz je završio rečenicom: „Kriza nas je bacila unazad, ali neće nas zaustaviti“.