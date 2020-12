Kurz Austrijancima: 'Cjepivo bi trebalo donijeti preokret. Uskoro ponovno normalan život'

Austrijski kancelar Sebastian Kurz je na Badnjak poručio Austrijancima kako je uvjeren da će cjepivo protiv koronavirusa donijeti preokret i „uskoro ponovno normalan život“.

Kurz je inače u nedjelju 27. prosinca nazočan početku cijepljenja u Austriji, gdje će u Beču na Medicinskom sveučilištu biti cijepljeno prvih pet pacijenata. Istovremeno cijepljenje počinje i u preostalih osam austrijskih pokrajina.

Do toga dok cijepljenje bude zahvatilo šire mase stanovništva austrijski kancelar poziva građane na masovno testiranje brzim antigen testovima, kako bi se premostilo vrijeme do ljeta kada bi cijepljenje trebalo već biti u punom zamahu. Drugi krug testiranja biti će od 15. do 17 siječnja, a u Beču počinje tjedan dana prije s obzirom na brojnost stanovništva.

Uz testove strogim mjerama u sklopu trećeg lockdowna koji stupa na snagu 26. prosinca i traje do 18. siječnja 2021., austrijska vlada će pokušati “zaključavanjem“ Austrije smanjiti broj novozaraženih, pa sve trgovine, restorani i ostali ugostiteljski objekti kao i hoteli, te uslužna djelatnost ostaju zatvoreni. Na snazi je i cjelodnevni 24-satni policijski sat i zabrana izlaska na ulice, osim u opravdanim slučajevima.

A kada smo kod broja novozaraženih njih je u četvrtak u proteklih 24 sata bilo 2.847, od čega najviše u Gornjoj Austriji (527), Donjoj Austriji (513) i Beču (493). Slijede Štajerska (395), Salzburg (296), Tirol (219), Vorarlberg (193), Koruška (157) i Gradišće (54).

Prema podacima Ministarstva zdravlja u četvrtak od jučer na danas od koronavirusa umrlo je još 91 osoba, pa Austrija od početka pandemije ukupno broji 5.745 smrtnih slučajeva. Ukupan broj Covid-19 oboljelih je 345.036, a ozdravljenih 315.952.

U Austriji od koronavirusa trenutačno aktivno boluje 23.339 ljudi, od čega je njih 2.648 hospitalizirano, uključujući 445 u intenzivnoj njezi, što je za 27 manje nego jučer.

