Kurti: Hrvatsku vidimo kao zemlju saveznicu, trebamo ojačati ekonomske veze

Danas je u Prištini održan Gospodarski forum Hrvatska - Kosovo pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Vlade Republike Kosovo Albina Kurtija na kojem sudjeluju ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, saborski zastupnici Ante Sanader, Žarko Tušek, Ante Bačić i Ermina Lekaj Prljaskaj te veleposlanik Kosova u Hrvatskoj Martin Berishaj kao i više desetaka hrvatskih i kosovskih gospodarstvenika. Nazočnima se putem video linka obratio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković koji je bio spriječen te nije mogao osobno prisustvovati gospodarskom forumu.

Premijer Kosova Albin Kurti poručio je nazočnima na ovom forumu da Kosovo i Hrvatska trebaju ojačati ekonomske veze, istaknuvši da je izvoz u Hrvatsku utrostručen, a uvoz podvostručen. "Hrvatsku vidimo kao zemlju saveznicu za budućnost koja donosi obostranu korist. Na Kosovu rade i posluju 160 hrvatskih kompanija“, rekao je Kurti. Prema njegovim riječima, Kosovo i Hrvatska su dvije tijesno povezane zemlje i, kako je rekao, došlo je vrijeme da se pojačaju međusobne ekonomske veze. "Mi smo među najuspješnijim zemljama u borbi protiv kriminala i korupcije. Naša vlada slijedi fiskalnu politiku okrenutu budućnosti“, rekao je premijer Kosova Albin Kurti.

Kosovski premijer Albin Kurti, govoreći o sastanku koji je u srijedu navečer održao s izaslanikom Europske unije za dijalog sa Srbijom Miroslavom Lajçakom, rekao je da u tom procesu neće tolerirati Udrugu većinskih općina Srpski je potreban kao preduvjet.

S druge strane, Lajčak je nakon sastanka izjavio da su s premijerom i glavnim pregovaračem Besnikom Bislimijem dogovorili provedbu dosadašnjih dogovora. "Danas sam se vratio na Kosovo kako bih nastavio svoje iskrene, otvorene i intenzivne razgovore s premijerom Albinom Kurtijem i zamjenikom premijera Bisnikom Bislimom o sljedećim koracima i putu naprijed za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Također smo se složili da će svi raniji sporazumi dijaloga biti u potpunosti provedeni", napisao je Lajcaku na Twitteru.

Kosovski premijer Albin Kurti poručio je da nijedan od 33 sporazuma potpisana u Briselskom dijalogu ne bi trebao imati hijerarhijski prioritet te da "10 članaka na europskom planu ne tolerira da se članak s dna ponaša kao prvi". “Pregovarački proces treba nas voditi naprijed, poštujem povjerljivost razgovora, ali ponavljam da nijedan od 33 sporazuma ne može imati hijerarhijski prioritet, a članci u prijedlogu Europske unije imaju brojeve ispred što znači da imaju rang. .. 33 briselska sporazuma nalaze se u horizontalnoj ravni, dok s druge strane, ovih 10 članaka ne tolerira da se kao preduvjet prvi donese članak s dna”, rekao je Kurti u četvrtak, nakon završetka svečanog otvaranja kosovsko-hrvatskog gospodarskog foruma.

Prema njegovim riječima, međunarodni čimbenik inzistira da se više potencira dogovor za Udrugu.

“Ima inzistiranja međunarodnog čimbenika da se više potencira Zajednica općina sa srpskom većinom, kakva je potpisana 19. travnja 2019. i potom razrađena u sedam poglavlja potpisom 25. kolovoza 2015., ali taj sporazum je već naglašen jer je to jedini sporazum od 33 briselska sporazuma koji nije prošao test Ustavnog suda. Tako da je to na neki način markirani sporazum, on je markiran u pravnom i ustavnom smislu jer nije prošao test Ustavnog suda”, naveo je Kurti.

Ponovio je da bi konačni sporazum sa Srbijom trebao biti usmjeren na međusobno priznanje

"U središtu sporazuma treba biti međusobno priznanje jer samo tako možemo u potpunosti normalizirati odnose između Kosova i Srbije", rekao je Kurti, govoreći i o godinama postignutim sporazumima sa Srbijom.

Govorio je i o europskom planu za dijalog sa Srbijom.

"Leteća diplomacija također je povezana sa sastancima na visokoj razini za prijedlog Europske unije, koji podržavaju Njemačka, Francuska i Sjedinjene Američke Države. Ovaj prijedlog ima pet rečenica u preambuli i ukupno 10 članaka. Kada smo ga dobili 9. rujna, rekli smo da je to dobra osnova za daljnje razgovore, to je okvir i platforma koja nam omogućuje da idemo naprijed, ali potreban je pregovarački proces razgovora kako bi to bio prijedlog da se napravi dogovor. Ono što ističemo je da s jedne strane postoje 33 briselska sporazuma iz prošlog desetljeća i ne postoji nijedan sporazum koji ima prednost u odnosu na neki drugi sporazum”, rekao je premijer Albin Kurti.

