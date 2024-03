Kupujete li stan? Pitali smo agenticu za nekretnine treba li čekati i nadati se padu cijena

Najčešće se traže stanovi između 50 i 60 kvadrata, najveći porast prodaje lani je zabilježen u Varaždinskoj županiji, a u odnosu na 2022., prošla je godina završila s 2,6 posto manje nekretninskih kupoprodajnih transakcija. Samo neki su od detalja koje je u Večernjakovu studiju jučer otkrila Martina Mataić Škugor iz Opereta nekretnina, autorica Analize stanja hrvatskog tržišta nekretnina.

Na trendove pada transakcija osvrnula se na samom početku. – Na proljeće prošle godine zabilježen je znatan broj kupoprodaja, što je povezano s posljednjim krugom subvencioniranih, APN kredita, za koje je predan rekordan broj zahtjeva. U drugoj polovici 2023. i krajem godine bilježe se trendovi pada broja transakcija, tako da je cijela godina završila s 2,6 posto manje transakcija u odnosu na 2022. Što se 2024. tiče, nije uočena posebna promjena dinamike na tržištu, i dalje postoji potražnja, ali pitanje je što klijentima možemo ponuditi – pojasnila je Martina Mataić Škugor pa dodala da kupci najčešće traže stanove od 50-55, maksimalno 60 kvadrata, a takvi su se uglavnom prodavali i u sklopu subvencioniranih kredita.

APN je, ističe, napravio nešto drukčiju dinamiku na tržištu, koja se očitovala u tome da su oni koji su planirali nekretninu kupiti možda u svibnju ili lipnju malo požurili ne bi li ugrabili subvenciju. Rezultiralo je to koncentracijom kupoprodaje na lanjsko proljeće, ali sad se očekuje redovna dinamika. – To vam je ona koja i inače utječe na kupnju; povećanje obitelji, potreba da se makne iz roditeljskog doma... ljudi će tražiti stanove prema "prirodnim elementima" – kazala je agentica za nekretnine.

Što se cijena kvadrata tiče, kako kaže M. Mataić Škugor, ozbiljniji pad se ne uočava. – Ozbiljni prodavatelji stavljaju cijenu koja je prihvatljiva kupcima i postigne se dogovor. Odnosno, postoji razlika između tražene i postignute cijene. Prema podacima Operete, to je 7,5 posto, što znači da su prodavatelji spremni na korekciju. Ali, ako promatramo samo tražene cijene, one nisu primijenjene – kaže M. Mataić Škugor pa dodaje da kupaca ima i dalje.

– Koriste se stambenim kreditima ili imaju vlastita sredstva? – upitali smo je. – I jednim i drugim – kaže agentica iz Operete pa ističe da je i u pojam "vlastita sredstva" često uključen kredit. – Kad analiziramo, vidimo da je često riječ o kupoprodajama u nizu. Primjerice, netko kupuje stan vlastitim sredstvima, ali iza toga stoji prodaja njihove prijašnje nekretnine, koju kupuje netko na kredit. U takvom nizu često se dogodi da je osnovni izvor bio kredit. Vlastitim sredstvima često kupuju stranci, ali jesu li oni digli kredit u domicilnoj zemlji, to ne znamo. Ipak su ta "vlastita sredstva" složeniji pojam – kaže M. Mataić Škugor.

U Zagrebu su najtraženiji stanovi od 65 kvadrata. – Onima koji traže stan važno je da ima jednu, idealno dvije spavaće sobe, kuhinju i dnevni boravak otvorenog tlocrta. Kvadratura od 65 četvornih metara odgovara najviše onima koji kupuju prvu nekretninu, a tražena je i za studente. Veliki postotak klijenata iz Dalmacije i Slavonije kupuje takve stanove za djecu koja planiraju studirati – kaže M. Mataić Škugor pa dodaje da se nešto manji stanovi, oni od 30 do 40 kvadrata koriste za najam, s tim da se više klijenata koncentrira na dugoročni, umjesto na dnevni najam.

A što se samog najma tiče, u cijenama nije došlo do većeg porasta, ali je došlo do porasta potražnje. – Kad na jedan stan imate više klijenata, dođe do manjih povećanja cijena. U najam nekretninu traže najčešće studenti, mladi ljudi, kojima je važna blizina tramvaja, odnosno javnog prijevoza i onda takvi stanovi imaju i nešto višu cijenu – kaže agentica za nekretnine.

Sami stanovi najčešće se traže na području Trešnjevke-sjever. – Velika je ondje ponuda, ali četvrt je popularna i zbog blizine sadržaja, centra, zbog tramvaja. Lokacija je to koja zadovoljava potrebe, praktički je središte grada, kamo god idete, doći ćete brzo – objašnjava M. Mataić Škugor. Osim Trešnjevke – sjever, vjerne kupce ima i Trešnjevka – jug, a i Maksimir te centar. Određeni pad, pojašnjava agentica za nekretnine, dogodio se u Podsljemenu. Ta je zona postala zanimljiva uglavnom onima koji grade kuće i žele dvorište, a stanovi se ondje baš i ne traže.

Promatra li se Zagrebačka županija, sve veći interes bilježe Zaprešić i Velika Gorica, u kojima u ovom trenutku cijene stagniraju. Odmaknemo li se od metropole, županija koja u 2023. bilježi najveći porast prodaje nekretnina jest Varaždinska. – Ondje je zabilježena 50 posto veća prodaja lani u odnosu na 2022., a Varaždinsku županiju slijedi Šibensko-kninska s porastom od 40 posto, a više se nekretnina prodavalo i u Istarskoj. Najveći pad zabilježile su Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Ličko-senjska županija, između 13 i 16 posto. Što se samog Zagreba tiče, prodaja nekretnina i ovdje je pala, u 2023. sedam posto u odnosu na 2022. – kaže M. Mataić Škugor, koja kaže i da je lani za pet posto porasla prodaja građevinskog zemljišta, sedam posto pala prodaja stanova, a 11 posto prodaja kuća.

– Jesu li zemljišta, dakle, hit? – zanimalo nas je. – Poljoprivredna nešto manje, ona su u 2023. ostala na istoj razini kao u 2022., ali neki klijenti žele ulagati jer misle da je to dobra investicija, budući da je prehrambena industrija uvijek potrebna – naglasila je agentica iz Operete.

A kad je pravo vrijeme za kupnju nekretnine, odnosno treba li čekati i nadati se padu cijena? – Kad se kupuje, uvijek je pravo vrijeme da se izađe na tržište i pogleda što se događa. Ako netko razmišlja o nekretnini, nema čekanja jer često se pokaže da klijenti vrlo brzo nađu stan koji im cjenovno odgovara. Također, bitno je provjeriti kreditnu sposobnost, odrediti si budžet pa ići u razgledavanje. Jer kad dođete u stan, nametnu vam se nova pitanja. Zato je iskustvo bitno – zaključila je Martina Mataić Škugor.

