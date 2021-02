Inspekcija protiv vlasnika podnosi prijavu jer nije cijepio i čipirao kujicu kojoj su se smrznula štenad

Vlasnika kujice koja se u Otoku kod Sinja oštenila na dvorištu, a štenad se smrznula na hladnoći, nakon prijave posjetili policija i veterinarska inspekcija.

Na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama vidjelo se da je kujica vezana lancem, a prema tvrdnjama očevidaca ležala je dugo uz svoju mrtvu štenad. Sve do večeri, kad je vlasnik i prijavljen. I kad su iz dvorišta nestali i kujica i štenad. Od policije i veterinarske inspekcije potražili smo odgovore što je utvrđeno nadzorom i što će poduzeti.

Iz Državnog inspektorata odgovaraju da su nadzorom utvrđene nesukladnosti u svezi s označavanjem, prijavom i cijepljenjem životinje, za što je izdano usmeno rješenje.

– Za postupanja protivno odredbama iz članka 45. stavka 1., 2., 3. i 6., članka 17. stavak 1. i 3. te članka 101. stavak 3. Zakona o veterinarstvu bit će izdan optužni prijedlog – kažu iz inspektorata. Očito, usmeno je vlasniku naloženo da mora napraviti sve što je propustio, a zbog toga izdaju i optužni prijedlog. Prema navedenom, zbog propusta da kujicu čipira i tako prijavi u Upisnik kućnih ljubimaca kaznit će se novčano, a propisane kazne Zakonom o veterinarstvu su od dvije do šest tisuća kuna. Kako kujicu nije cijepio, oglušio se o mjere sprječavanja pojave i širenja, kontrole i suzbijanja zoonoza, točnije bjesnoće, zbog čega ga čeka dodatna novčana kazna od šest do 10.000 kuna. Optužni prijedlog sadržavat će kaznenu mjeru i zbog toga što su štence zakopali, za što je propisano od 1000 do 5000 kuna kazne.

Kaznenu odgovornost vlasnika ne spominju, iako smo upitali hoće li protiv vlasnika podnijeti i kaznenu prijavu. Jer psi su nedvojbeno bili izloženi nepotrebnoj boli i patnjama, štenad nije preživjela, a sve je kažnjivo prema čl. 205 Kaznenog zakona. Jednako tako, ne odgovaraju ni na upit hoće li protiv načelnika Općine pokrenuti prekršajni postupak, jer upravo on odgovoran je za provođenje Zakona o zaštiti životinja. Uvjetima u kojima kujica živi, kućicom i lancem, veterinarska inspekcija, očito je, nije se bavila. Posao je to komunalnog redara, a njega u općini Otok nema. Što pak Općina misli napraviti, pa i po pitanju uvjeta u kojima žive kućni ljubimci, nismo uspjeli doznati jer na naša pitanja još nisu odgovorili. Nismo tako saznali ni imaju li ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja i s kojim skloništem.

Na pitanja nam nisu odgovorili ni iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Kažu, u upitu je naveden osobni podatak (napisali smo ime i prezime da znaju što pitamo op. a.) pa nam ne mogu pružiti informacije sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. I dok oni štite podatke, njih je vlasnik kujice već sam otkrio medijima. I ne samo podatke, otkrio je i kako izgleda.