Kruži zastrašujuća snimka: 'Djevojku u Splitu drogirali, pa silovali', policija istražuje slučaj

Društvenim se mrežama već nekoliko dana širi audiosnimka u kojoj jedna djevojka nepoznatog identiteta upozorava svoju prijateljicu na slučaj koji se navodno dogodio u jednom splitskom noćnom klubu. Kako je ispričala djevojka, cura od 22 godine brutalno je silovana nakon što joj je skupina mladića ubacila nešto u piće, piše SlobodnaDalmacija.

"Moja prijateljica koja je bila tamo s drugom ekipom rekla mi je da se pazim tog lika, da je malo previše čudan i da pripazim. Idući dan mi šalje poruku da ih je njena prijateljica iz ekipe odvela doma i da se, nakon toga, probudila drogirana u autu na svom parkingu i da se ničega nije sićala. I onda, dok sam bila na noktima kod prijateljice, ona mi govori da je jedna mlada cura silovana, a da je prvo bila s društvom u jednom lokalu, a onda su završili u tom klubu gdje je plesala, pila, družila se.

U jednom momentu, očito joj je netko to uvalija u piće jer se počela nekako čudno ponašati tijekom večeri, ali su mislili da je pijana. Pozvala je najnormalnije taksi i s kolegicom od koje se nije odvajala je otišla do zgrade, taksi ih je iskrca i imala je samo par koraka do portuna. A onda je nađena u garaži sva krvava, modra, bez gaćica, raščupana… Šta da ti kažem, proširi svima da paze da im se ne bi uvalilo u piće, to je neka prozirna kapljica, slatkasta, ne može se navodno skužiti. Ima navodno dvi vrste, od jedne se ničega ne sićaš, a druga ti budi seksualni nagon. Policija sumnja na jednu osobu, ali ne žele ništa govoriti dok ne dođe nalaz vještačenja iz Zagreba" veći je dio sadržaja audiosnimke.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska nakon upita potvrdila kako su prije desetak dana zaprimili dojavu o slučaju koji bi mogao odgovarati sadržaju snimke s društvenih mreža. Neslužbeno doznajemo kako policija ima u svojstvu mogućeg sumnjivca jednu mušku osobu čiji su biološki tragovi, kao i tragovi djevojke koja je žrtva, poslani na analizu u Zagreb. Ako se i ispostavi poveznica, na policiji je da utvrdi postojanje elemenata silovanja ili tek spolnog odnosa s pristankom.

"Početkom ožujka 2024.godine zaprimili smo prijavu događaja na području Splita, te su policijski službenici odmah poduzeli sve mjere i radnje kako bi se utvrdilo činjenično stanje, napravljen je očevid, te će biti provedena potrebna vještačenja. Oštećenoj osobi je pružena liječnička pomoć, te su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede" kažu službeno iz policije. O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo kojemu su dostavljena pismena o svim do sada provedenim radnjama, piše SlobodnaDalmacija.

