Kreće isplata energetskog dodatka za umirovljenike: Nekima će na račun sjesti i 160 eura

Dobra vijest stiže za umirovljenike. Vlada će u petak isplatiti jednokratni dodatak iz paketa mjera pomoći građanima i poduzetništvu u borbi protiv inflacije. Poznato je kako će se energetski dodatak isplatiti za otprilike 696.000 umirovljenika, a najviše što se može dobiti je 160 eura. Vlada se nije odlučila na imovinski cenzus pri isplatama pa je tako moguće dobiti dodatak, a da usput imate brojne druge prihode mimo mirovine, piše Mirovina.hr.

Energetski dodatak će se isplatiti u iznosima od 60 do 160 eura, a primit će ga svi koji imaju mirovinu do 610 eura. Kada kažemo svi, mislimo i na one imućne umirovljenike koji imaju apartmane ili druge prihode mimo mirovina. Vlada se odlučila za dodjelu novaca svima bez obzira na imovinski cenzus. Tako će dodatke dobiti i oni koji imaju puno, dok će manje ostati za one uistinu potrebite. Procijenjena sredstva za isplatu iznose oko 64,3 milijuna eura.

Energetski dodatak je mjera Vlade kako bi se ublažile posljedice inflacije. Ipak, treba napomenuti kako će se isplata vršiti u dva navrata. Prvi je ovog petka za korisnike mirovine koji primaju samo hrvatsku mirovinu, dok je drugi termin u srpnju 2023. godine za korisnike inozemnih mirovina te onih korisnika kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku.

Poznati su i sami iznosi ove pomoći koji se kreću ovisno o visini mirovine. Tako će oni s mirovinama do 260 eura primiti dodatak u iznosu od 160 eura, dok će oni kojima mirovine iznose od 470,01 do 610 eura dobiti 60 eura pomoći.

