'Kreativnosti' suca Kovačića: Korupciju pretvorio u obiteljski posao

Kada su u siječnju ove godine u dvorištu kuće u Sisku, koja je vlasništvo majke Aleksandre Mažić, upraviteljice zajedničke pisarnice Trgovačkog suda u Zagrebu i najbliže suradnice Mihaela Kovačića, suca Trgovačkog suda u Zagrebu, pojavili njoj nepoznati ljudi, ona ga je u panici nazvala. U tajno snimljenom razgovoru kazala mu je što se dogodilo, a on ju je umirivao kazavši joj da je njenoj majci poslao ljude kako bi provjerili je li joj kuća nastradala u potresu.

Ona mu je tada s olakšanjem odgovorila: – Nemoj me presijecati s tim stvarima. Mislila sam da su to oni zločesti....

A ti zločesti vjerojatno bi trebali biti istražitelji, koji su na koncu i njoj i Kovačiću, samo mjesec dana poslije pokucali na vrata noseći sa sobom naloge za pretragu i uhićenja. To istražiteljsko kucanje na vrata završilo uhićenjem je Kovačića i još 12 osoba koje se sumnjiče za niz malverzacija sa stečajevima. A tada se razotkrila i poprilično nevjerojatna i u Hrvatskoj do sada nikada viđena korupcijska priča, u kojoj je korupcija i koruptivno ponašanje zapravo bio obiteljski posao.

Među osobama koje su zasad uhićene i osumnjičene, samo jedna, a riječ je o Vlasti Jagarčec Gajdi, nije s ostalima rodbinski povezana. Jer skupa sa sucem Kovačićem uhićeni su i osumnjičeni i njegova supruga Ivanka Kovačić, njihov sin Patrik Kovačić, brat Jurica Kovačić, nećak Ivan Prpić te partner Kovačićeve sestre Krunoslav Haramustek. Da ne bi bila uhićena samo uža i šira rodbina suca Kovačića, pobrinula se Aleksandra Mažić, s kojom su uhićeni i njezin suprug Andrija Mažić te brat Nenad Rajković i majka Branka Rajković. Uhićeni su i stečajni upravitelji Branko Petanjek i njegova kći Iva Petanjek.

“Kreativnosti” suca Kovačića

Svi oni sumnjiče se da su od 2009. do uhićenja, dakle 12 godina, raznim malverzacijama ukupno 23 tvrtke oštetili za gotovo 30 milijuna kuna. Konkretnije, toliko je novca, kako se sumnja, izvučeno iz stečajnih masa Željezare Sisak, Hyundai auta, Generalturista, Kutina-Kristala, Komunalaca-Hrvatska Dubica, Srce-Gvozda, Ekosanta, Brodoremonta, Proizvodnje-Regeneracije, Adriatic jahte, Biro-forme, NIK d.o.o., Pamučne predionice Glina, Zavoda za poslovna istraživanja, Slavijatransa d.d., TVIM-a, Emporion plusa….

Stečajni sudac u tim postupcima bio je sudac Kovačić, stečajni upravitelji bili su ili otac ili kći Petanjek, dok su članovi obitelji poslužili kao osobe na čije je račune neosnovano sjedao novac iz spomenutih tvrtki. Kako se sumnja, sudac Kovačić je uz pomoć stečajnog upravitelja nalagao da se novac iz stečajnih masa deponira u uredu nekog javnog bilježnika. Zatim je od javnih bilježnika tražio da taj novac transferiraju na druge račune. Javnim je bilježnicima govorio da je tu riječ o naplati potraživanja. Računi su glasili ili na osobe bliske Kovačiću ili na tvrtke koje su bile povezane s njim ili nekome njemu bliskim. Ponekad su se pri tim isplatama, kako se sumnja, koristili i fiktivnim imenima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 18.2.2021., Zagreb - Dolazak i odlazak na Zupanijski sud na rociste za istrazni zatvor uhicenih oko afere stecajni upravitelj. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Kada bi novac sjeo, osumnjičeni su ga koristili za osobne potrebe koje su uključivale i kupnju nekretnina, plaćanje goriva, plaćanje putovanja, kupnju vrijednosnica... Kovačić je tijekom cijelog inkriminiranog vremena bio sudac pa čak i predsjednik Trgovačkog suda u Sisku. Kada je taj sud pripojen onom zagrebačkome, postao je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu. Prije dvadesetak dana od Državno sudbenog vijeća (DSV) zatražio je da ga se razriješi sudačke dužnosti. Svoj zahtjev nije obrazložio, a DSV mu je udovoljio, pa bi sudačku dužnost prestao obnašati 30. travnja.

No u međuvremenu i USKOK je ovaj tjedan zatražio od DSV-a da mu se skine sudački imunitet radi pokretanja istrage i određivanja istražnog zatvora, čemu je udovoljeno. Iako su se pojavila nagađanja da je Kovačić tražio razrješenje jer je možda znao što mu se sprema, potvrda za to nema. Odnosno, koliko je zasad poznato, mjere u ovom slučaju nisu “pukle”. No ipak u oči upada da se po pravosudnim kuloarima dulje vrijeme govori o “kreativnostima” suca Kovačića. Neki javni bilježnici i stečajni upravitelji prijavljivali su ga predsjedniku Trgovačkog suda u Zagrebu. Nakon tih prijava, predsjednik zagrebačkog Trgovačkog suda bi reagirao i tražio očitovanja i razjašnjenja. I Kovačić mu ih je davao. Pa je depozite iz stečajnih masa koje su po njegovu nalogu podizani, kako bi prikrio što radi, vraćao na račune tih vjerovnika. A novac koji je “vraćao” uzimao je iz drugih stečajnih masa a da to vjerovnici znali.

‘Nemaš pojma kakve ideje ima’

Novac koji je podizan iz stečajnih masa Kovačić i ostali osumnjičenici iskoristili su, sumnjanju istražitelji, za kupnju kuća i stanova, automobila, plaćanje kredita, putovanja... Kovačićev sin Patrik tim je novcem čak plaćao i troškove goriva. Kako je tih troškova znalo biti previše, u jednom tajno snimljenom razgovoru Iva Petanjek požalila se svojoj sugovornici da “su sudac i njegova obitelj navikli živjeti tako da se ima sve.”

– On toliko toga hoće da se napravi, izmisli... Nemaš pojma kakve sve on ideje ima i kaj sve još treba napraviti – žali se I. Petanjek sugovornici. Ona je vodila stečaj Tempa iz kojeg je, sumnja se, izvukla milijune. U tajno snimljenim razgovorima Kovačića naziva šefom ili gazdom, a bespogovorno se s njim sastaje gdje god on to traži – u njegovoj kući, vikendici ili nekom restoranu. Dakle, svuda osim na sudu, na kojem bi se kao stečajni sudac i upraviteljica trebali naći. A kako je cijeli taj korupcijski obiteljski posao funkcionirao, vidljivo je iz sljedećih primjera.

Kovačića se sumnjiči da je 2017. godine kao sudac naložio da se sa sudskog depozita računa stečajnih dužnika Brodoremont, Kutina-Kristal, Srce-Gvozda i Ekosanta na račun javne bilježnice Gordane Briševac-Imprić prebaci malo više od 220.000 kuna. Kazao je da je to polog potreban za vođenje stečajnog postupka. No potom je naložio da se većina od tih 220.000 kuna prebaci na račun tvrtke Prizma vitalis koju je, kako se sumnjiči, on kontrolirao. Tim su novcem, tvrde istražitelji, kasnije plaćene rate kredita u Zagrebačkoj banci, a platili su ih Kovačić i Rajković. Nadalje, sumnja se da su Kovačić i članovi njegove obitelji nezakonito došli do nekoliko stanova. Tako se, kako se sumnja, iz stečaja tvrtke Pleper uz pomoć tvrtke Mal konzalting došlo do stana od 52 kvadrata u Zagrebu. Tu je tvrtku vodila Branka Rajković, koja nikada nije platila ni jamčevinu ni kupoprodajnu cijenu tog stana. No usprkos tome Kovačić joj je taj stan upisao, a iznos za stan plaćen je iz stečaja Tempa i Proizvodnja-Regeneracije.

Stan je poslije, kako se sumnja, upisan na Kovačićevu snahu, a sumnjiči ga se i da je novcem koji je izvučen iz tvrtke Seget najam plovila Kovačić kupio još jedan stan, u kojem je najprije živjela njegova kći, a potom je prebačen na udrugu koju je osnovao njegov sin. Riječ je o stanu na zagrebačkom Vrbiku vrijednom oko 790.000 kuna, koji je Vlasta Jagarčec Gajda, direktorica tvrtke Seget najam plovila, darovala Udruzi Piko. Ovako “poslujući” Kovačić, je kako se sumnja, osobno “zaradio” oko 1,3 milijuna kuna, a njegova supruga još 680.000 kuna, sin 190.000 kuna...

Prema USKOK-u, osumnjičenici i tvrtke koje su kontrolirali ukupno su ostvarili oko 20 milijuna kuna nezakonitih prihoda. Tužiteljstvo je tražilo da se istražni zatvor odredi Kovačiću, A. Mažić te Branku i Ivi Petanjek, a sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda tom je zahtjevu udovoljio. Jednomjesečni istražni zatvor Kovačiću je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a ostalima i zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Među svjedocima koji će vjerojatno biti ispitani tijekom istrage su i predsjednik Trgovačkog suda, javni bilježnici, drugi stečajni upravitelji... Ostali su osumnjičenici nakon ispitivanja u USKOK-u pušteni da se brane sa slobode, što vjerojatno znači da su iznijeli obrane i priznali to za što ih se sumnjiči.