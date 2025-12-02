Krah njemačke industrije? Dramatično upozorenje: 'Ovo je najdublja kriza od osnutka države'

Savez njemačke industrije (BDI) smatra da se nacionalna ekonomija nalazi u "slobodnom padu". Industrijski sektor se krajem 2025. suočava s dramatičnom situacijom, rekao je predsjednik BDI-ja Peter Leibinger za agenciju DPA. „Ekonomska gledano Njemačka je u najdubljoj krizi od osnutka Savezne Republike, ali savezna vlada ne reagira dovoljno odlučno", kritizirao je Leibinger Uniju CDU/CSU i SPD, piše DW.

U aktualnom izvještaju BDI-ja se predviđa (novi) pad industrijske proizvodnje od dva posto u ovoj godini. To bi značilo da se volumen industrijske proizvodnje smanjuje već četvrtu godinu zaredom. "Ovo nije ciklički pad, već strukturni pad", rekao je Leibinger. Njemačka industrija kontinuirano gubi tlo pod nogama, dodao je. Gospodarstvo Njemačke je „u slobodnom padu", upozorava šef moćnog udruženja industrijalaca.

Međutim, BDI je nešto optimističniji u pogledu Europske unije. Prema njihovoj analizi, industrijska recesija unutar EU-a je vjerojatno već završena. BDI je naime revidirao svoju raniju prognozu prema gore i sada očekuje da će se industrijska proizvodnja povećati za jedan posto ove godine. Prethodna prognoza predviđala je pad od jedan posto. I još jedna dobra vijest: BDI ne očekuje da će se u 2025. nastaviti pad njemačkog izvoza.

Izvještaj BDI-ja se bavi raznim branšama, a između ostaloga se fokusira i na kemijsku industriju. Nedavno je iskorištenost kapaciteta kemijskih postrojenja u zemlji iznosila samo 70 posto. Strojogradnja i čelična industrija također su pod pritiskom. Međutim, čini se da se situacija u građevinskoj industriji stabilizira.

U automobilskoj branši očekuje se porast proizvodnje, a iskorištenost kapaciteta je u međuvremenu porasla. No, zaposlenost u automobilskoj industriji i dalje je u negativnom trendu, tvrdi se. Ekonomski stručnjaci upozoravaju na mogućnost smanjenja broja radnih mjesta u ključnoj grani nacionalne ekonomije.

„Njemačkoj je sada potrebna temeljna promjena u ekonomskoj politici s jasnim prioritetima po pitanju konkurentnosti i privrednog rasta“, rekao je Leibinger. Svaki mjesec bez odlučnih strukturnih reformi koštat će Njemačku daljnjih radnih mjesta i prosperiteta te će ozbiljno ograničiti budući manevarski prostor države, opominje šef BDI-ja. Konkretno, Leibinger zahtijeva da savezna vlada kao prioritet označi ulaganja – a ne potrošnju. Posebni fond (iz kojeg bi se stotine milijardi eura trebale ulagati u obnovu infrastrukture i jačanje gospodarstva, nap. red.), mora se koristiti transparentno za dodatne investicije, poručuje se iz BDI-ja.

Kritičari se naime žale da savezna vlada jednostavno prebacuje projekte iz državnog proračuna u taj posebni fond za infrastrukturu i zaštitu klime kako bi potom oslobođena sredstva iz proračuna koristila za financiranje raznih projekata socijalne države poput takozvane „mirovine za majke". Radi se o mjeri koja je usvojena na inzistiranje bavarskog CSU-a. Njezin cilj je povećanje mirovinskih primanja za majke (i očeve), i to tako da im se u visinu mirovine uračuna i vrijeme koje su proveli kod kuće (a ne na radnom mjestu) odgajajući djecu.