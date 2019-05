Koruška policija najavila odlučno djelovanje na skupu kod Bleiburga

Koruška policija u četvrtak je objavila opsežni akcijski plan vezan uz subotnje okupljanje na Lojbaškom polju pored Bleiburga te najavila beskompromisno djelovanje u slučaju i same naznake da bi moglo doći do kršenja zakona.

„Policija će po potrebi, tj. u slučaju nepoštivanja zakona ili ugroze javnog mira, beskompromisno i odlučno reagirati. To uključuje i momentalno privođenje u slučaju nepoštivanja zakona o zabrani isticanja zabranjenih simbola“, stoji u priopćenju za medije u kojem se navodi da će policija reagirati i kod same naznake da bi moglo doći do kršenja zakona.

Na licu mjesta će biti prisutni i predstavnici državnog odvjetništva Klangenfurta tako da su moguća i trenutna izdavanja naloga za uhićenjem.

Prisutni će biti i predstavnici Saveznog ureda za strance koji bi trebali pridonijeti „povećanju stupnja učinkovitosti“.

Koruška policija u svom priopćenju, koje je potpisao šef ureda za odnose s javnošću Rainer Dionisio, polazi od oko 15.000 sudionika komemorativnog skupa na Lojbaškom polju i to većinom iz Hrvatske i tek manjim dijelom iz Austrije, Švicarske i Njemačke. To je za oko 5000 više nego prošle godine.

Ove godine će biti prisutan i veći broj policajaca s obzirom na to da je cijeli događaj potpao pod zakon o javnom okupljanju nakon što je dijeceza Klangenfurt odbila izdati dozvolu za održavanje mise.

U osiguranju skupa će tako ukupno sudjelovatimeđu kojima su i pripadnici specijalnih policijskih jedinica te 310 redovnih policajaca iz cijele zemlje, 10 vodiča pasa, dvojica stručnjaka za eksploziv, dva helikoptera te 12 pripadnika hrvatske policije.Policajci će prije akcije biti poučeni o zabranjenim simbolima, što se posebiceiz razdoblja tzv. NDH koji se od prvog ožujka ove godine, uz simbole iz tzv. Trećeg Reicha, u Austriji nalaze na listi zabranjenih simbola. Policajci će grafičke informacije o novim simbolima dobiti i na svoje mobitele.„Povećanje broja pripadnika snaga reda za jednu trećinu u usporedbi s prošlom godinom je povezan i sa znatno više sudionika skupa nego prošle godine“, stoji u priopćenju.S druge strane se žele spriječitiizmeđu sudionika skupa i sudionika dva najavljena prosvjeda protiv okupljanja na Lojbaškom polju koje organiziraju lijevo orijentirane austrijske inicijative.Sva tri skupa, glavni na Lojbaškom polju kao i dva prosvjeda protiv ovog skupa, će biti nadzirani pomoću statičnog i pokretnog video nadzora.