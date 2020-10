Koronavirus se širi Austrijom: ponovno gotovo 1.000 novozaraženih

Nakon što je u petak u Austriji zabilježen 1.131 novi slučaj zaraze koronavirusom u samo 24 sata, subotnjeg apsolutnog rekorda od 1.235 novozaraženih i nedjeljnih 896, u ponedjeljak je ova alpska zemlja ponovno osvanula s gotovo 1.000 novih Covid-19 slučajeva zaraze, samo u jednom danu, točnije 979. Da li ih je možda i više, ne može se točno reći, jer vikendom se znatno manje testira. Od jučer na danas testirano je 13.700 osoba, pa se je time dosadašnji ukupni broj do sada u Austriji provedenih PCR testova popeo na 1.822.931.

Od 979 novozaraženih s nedjelje na ponedjeljak, čak 327 otpada na Beč. Slijede pokrajine Donja Austrija (170), koja muku muči s novim klasterima zaraze, Gornja Austrija (130), Tirol (124), Vorarlberg (72), Štajerska (49), Salzburg (48)u kome su za područje Tennengaua s kritičnim brojem novozaraženih nakon svadbe uvedene od danas posebne mjere, te Koruška (30) i Gradišće (29).

Grad i pokrajina Beč ostao je i dalje „crven“. Ne samo u političkom smislu nakon uvjerljive pobjede socijaldemokrata na čelu s bečkim gradonačelnikom Michaelom Ludwigom na dvostrukim nedjeljnim izborima za gradsku i pokrajinsku skupštinu, nego i u epidemiološkom smislu, jer Beč već danima i tjednima ruši rekorde broja novozaraženih koronavirusom i na vrhu je liste devet Covid-19 najrizičnijih austrijskih saveznih pokrajina. Kao takvo visokorizično korona područje stavljen je i na „crvenu listu“ od više europskih zemalja. Isti taj Beč trenutačno ima oko 5.400 aktivno Covid-19 oboljelih i 274 umrlih osoba od ukupno 855 koliko ih je do sada u Austriji danak zaraze koronavirusom platilo životom.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u ponedjeljak prijepodne do sada je u Austriji sveukupno zabilježeno 56.298 potvrđenih zaraza odnosno oboljelih od koronavirusa i 44.065 ozdravljenih. Trenutačno aktivno od Covida-19 u Austriji boluje 11.378 osoba, što je 358 ili 3,2 posto više nego u protekla 24 sata. Na bolničkom liječenju je 561 osoba, uključujući 97 pacijenata u intenzivnoj njezi.

Ono što je primjetno, konstatiraju u ponedjeljak austrijski mediji je „ponovno više aktivno oboljelih“ i uz dana u dan više i više umrlih, što dodatno potvrđuje da je Covid-19 „iznimno otporan i uporan“ virus.

To je uostalom potvrdilo i novo istraživanje australskih znanstvenika koji su došli do saznanja da koronavirus može preživjeti i do 28 dana na mobitelu i bankomatu odnosno glatkim površinama poput novčanica, zaslona telefona i nehrđajućeg čelika, o čemu su u ponedjeljak izvijestili gotovo svi austrijski mediji. Ne samo austrijski nego i oni u Hrvatskoj i diljem svijeta.