Korona bi mogla omesti izbore: HDZ bi ih htio već na ljeto, a SDP ima poseban uvjet

Epidemija koronavirusa uvelike će utjecati i na održavanje parlamentarnih izbora, koji bi se po Ustavu trebali provesti najkasnije 14. prosinca. Vodeći ljudi HDZ-a ponavljaju da im je prioritet borba protiv virusa i zdravlje sugrađana te tvrde da o parlamentarnim izborima sada ne razgovaraju.

– O izborima ćemo kada za to dođe vrijeme – kazao nam je Branko Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a. Njegovi kolege u vodstvu stranke neformalno otkrivaju da se o izborima itekako razmišlja te da je svima jasno da bi izbore najbolje bilo održati što prije ako okolnosti to dopuste.

– Na izbore trebamo što prije, čim epidemiološka situacija bude takva da se oni mogu održati.

Na jesen bi za takvo što moglo biti prekasno jer nitko ne može jamčiti da se epidemija neće vratiti – kazao nam je jedan član Predsjedništva HDZ-a. Potvrđuje da su u stranci svjesni da bi rast rejtinga koji su zabilježile i posljednje ankete mogao splasnuti kada građani u većoj mjeri počnu osjećati negativne efekte koronakrize koji su izvjesni, pogotovo nakon turističke sezone u čiji uspjeh nitko ne vjeruje. No preduvjet za održavanje izbora je kraj epidemije, za koji nitko pouzdano ne zna kada bi se mogao dogoditi.

Iako Vlada najavljuje popuštanje mjera, pitanje je hoće li se epidemiološka slika do ljeta popraviti u dovoljnoj mjeri da bi se mogla održati normalna izborna kampanja, koja između ostalog podrazumijeva i izborne skupove. Da bi osigurao provođenje izbora do početka rujna, Sabor bi do kraja lipnja morao donijeti odluku o samoraspuštanju, za što je dovoljna natpolovična većina svih zastupnika. HDZ bi pritom morao biti siguran da će takvu odluku podržati i „žetončići“, odnosno zastupnici kojima bi zbog neprincipijelne promjene strana raspuštanje Sabora značilo i kraj političkih karijera.

Pomisli li netko od njih da mu se ipak ostaje u saborskim klupama tih nekoliko mjeseci, vladajući će morati tražiti dogovor s oporbom, a ona će opet postaviti svoje uvjete. U najvećoj oporbenoj stanci SDP-u kažu da po njima izbori mogu održati pod pretpostavkom da to dopuste epidemiološki uvjeti. A to, kažu, znači da nema zabrane slobodnog kretanja i da se može održavati koliko-toliko normalna izborna kampanja.

Makar i pod maskama

– Najvažnija stvar u svemu je da se steknu uvjeti za održavanje parlamentarnih izbora, a to znači da oni nisu mogući dok god postoji ograničenje kretanja između županija i gradova. Bilo bi suludo održati izbore dok god su takve mjere na snazi. Jer to bi značilo da bi izostala izborna kampanja, kao i skupovi koji se moraju održavati pa bilo to i s maskama i poštujući sve mjere sigurnosti. Nadalje, to bi značilo da imamo izbore na kojima jedino HDZ komunicira s medijima. To je nedopustivo i mi ćemo sigurno tražiti da se u okviru svih ograničenja kampanja koliko-toliko normalno vodi. Mora se stvoriti demokratski okvir – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

U protivnom, dodaje, bolje je odgoditi izbore do krajnjeg roka i održati ih krajem godine.

– Drugog vala epidemije koji se spominje na jesen i zimu možda i bude. Ali logično bi bilo da drugi val bude blaži nego prvi, a i imat ćemo već neko iskustvo u borbi s virusom tako da nema potrebe za strašenjem kako izbori krajem godine neće biti mogući – kaže naš izvor iz SDP-a.

Naš drugi izvor iz vrha SDP-a nešto je drukčijeg mišljenja. Po njemu je očito da će se sve stranke morati prilagoditi i odustati od klasičnih kampanja. Nije mu, kaže, bitno da se skupovi održavaju jer oni i ne znače mnogo za izbore. Puno mu je važnije da se ne dovedemo u situaciju da se saziv ovog Sabora mora produžiti, odnosno da na kraju dođe do proglašenja izvanrednog stanja.

– To bi bilo najgore za zemlju i to treba izbjeći. Neka se izbori održe kada to za zdravlje ljudi bude najpovoljnije. Ako je to ljeto, a logika mi kaže da je ljeti manja opasnost od zaraze, neka budu na ljeto – kaže naš drugi izvor iz SDP-a.

Inače, većina naših sugovornika iz najjače oporbene stranke uvjerena je da će HDZ u kampanji pokušati iskoristiti sav medijski prostor za sebe kao što, kažu, koriste i Nacionalni stožer civilne zaštite, a za primjer navode napade šefa Stožera Davora Božinovića na predsjednika SDP- a Davora Bernardića. Da se u SDP-u ozbiljno pripremaju za izbore, dokaz je i to što su ovih dana krenuli s pisanjem novog programa za izbore. Naime, stari program koji je već bio gotovo dovršen temeljio se na obećanjima o većim plaćama i mirovinama.

S obzirom na nove okolnosti, pad BDP-a i golemo zaduženje koje nas čeka, stari im je program „neupotrebljiv“. Vrh SDP-a još uvijek mora i formalizirati pregovore s potencijalnim koalicijskim partnerima. Razgovori s HSS-om i HSU-om, kažu naši izvori u SDP-u, još traju, ali bi uskoro, kažu izvori i iz SDP-a i HSS-a, trebali biti i gotovi.

– Sve je više-manje dogovoreno iako nije formalizirano. Ići ćemo i s HSS-om i HSU-om. Osim tih dviju stranaka, na listama bi trebali biti i neki istaknuti pojedinci iz drugih stranaka poput Gorana Aleksića, netko iz Stranke umirovljenika – kaže naš izvor iz SDP-a koji otkriva i to da HSS-u nude tri sigurna mjesta na listama i dva granična.

Scenarij kao u ratu?

Ne dođe li na vrijeme do ukidanja zabrane javnih okupljanja, HDZ-ov plan da izbore održi do početka rujna mogao bi pasti u vodu, a razbukta li se epidemija na jesen, u pitanje će doći i samo održavanje parlamentarnih izbora u ustavnom roku. Dođe li do ovakvog razvoja situacije, Sabor će biti primoran produljiti mandat aktualnog saziva i nakon njegova ustavnog završetka 14. listopada.

Iako to nitko ne priželjkuje, Ustav je ostavio i takvu mogućnost, i to u slučajevima „ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda“. Svoje mandate zastupnici mogu produljiti dvotrećinskom većinom, a HDZ bi takvom odlukom konačno priznao da je riječ o stanju kakvo opisuje sada već famozni članak 17. Ustava, što zasad odbijaju, unatoč pritiscima oporbe i predsjednika države.