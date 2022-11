Kome bi u našoj državi smetalo da se, uz sva ostala "pravila igre", zakonom predvidi i donošenje Kućnog reda

Većina ljudi će vam za nečiji ispad kazati, kako je to "sve do kućnog odgoja". Pogotovo stariji. Naravno, treba imati i sreću rasti u obitelji, uz roditelje koji se o tebi brinu i mogu te puno toga podučiti. Rado ističem da pri tome djedovi i bake mogu odigrati važne uloge. Oni su i roditelje djece odgajali. Tužno je što ima djece bez roditelja, još tužnije ako ih roditelji nisu htjeli ili zaslužili, pa odgovornost kućnog odgoja spadne na neku socijalnu ustanovu. Nema do roditeljskog doma, zapravo obitelji, jer se u njoj karakter razvija i u srazu s braćom i sestrama. Kućni odgoj stvara pravila igre u obitelji, kojima se jača disciplina te ispituje odnos "nadređenoga i podređenoga" – roditelja i djece.