Koliko je poskupio Jadran? Pizza je postala luksuz, morski plodovi 'skočili' između 50 i 70 posto

Razlike u cijenama jela iz godine u godinu postaju sve izraženije, a posebno nakon uvođenja eura. Dnevnik Nove TV usporedio je aktualne jelovnike s onima iz prethodnih godina u istim restoranima i otkrio kako su poskupljenja su velika. Analiza se temelji na slučajnom odabiru restorana čije su cijene bile javno objavljene na internetskim stranicama, a uz pomoć arhiviranih jelovnika vidljiv je trend stalnog rasta. Dok se cijene od prošle godine nisu drastično promijenile, prelazak na euro 2023. donio je osjetan skok.

Primjerice, na Hvaru je omlet za doručak 2023. stajao 11 eura, a danas 13 – poskupljenje od 18 posto. Isti restoran hamburger je podigao s 13 na 15 eura, odnosno za 15 posto. U Zadru su dagnje na buzaru s 11,60 eura skočile na 14,50 eura (+25 %), dok je tuna s prilogom poskupjela više od pet eura.

Ni pizza nije izuzetak: vegetarijana u Dubrovniku iz 2021. poskupjela je s 95 kuna na 19 eura, a dalmatina s 98 kuna (13 €) na 20 eura – čak 53 posto više. U Rovinju su burger od tune i pržene lignje iz 2020. s manje od 10 eura skočili na oko 15 eura, a u Splitu crni rižoto s 11 na 19 eura, ramsteak s 19 na 29 eura, a salata od hobotnice s 10 na 18,5 eura – poskupljenja od 50 do gotovo 75 posto.

Ugostitelji poskupljenja opravdavaju skupljim namirnicama i radnom snagom, no dok je prosječna plaća 2019. bila nešto ispod 9 tisuća kuna (1186 €), danas iznosi 1451 euro – porast od 23,5 posto, što je znatno manje od rasta cijena mnogih jela.