Danska premijerka poručila: 'Svu artiljeriju koju imamo poslat ćemo Ukrajini. Potrebno joj je odmah'

Premijerka Danske Mette Fredriksen najavila je da će Danska svu svoju artiljeriju poslati Ukrajini. "Ukrajina od nas sada traži streljivo i topništvo. Danska je odlučila prebaciti sve naše topništvo u Ukrajinu. Prijatelji, oprostite, ali u Europi postoji vojna oprema, nije samo stvar proizvodnje. Imamo oružje, streljiva, sustava protuzračne obrane koje još ne koristimo. Moraju se predati Ukrajini", rekla je premijerka. Tijekom panela na konferenciji o sigurnosti u Münchenu pozvala je europske države da opskrbe ukrajinske oružane snage streljivom i protuzračnim obrambenim sustavima, javlja Euromaidan Press.

Premijerka Danske požalila se da "nema dovoljno osjećaja za hitnost" u raspravama na summitu u vezi s transferom oružja, a koje je Ukrajini "potrebno odmah". Rekla je da europski čelnici često ističu probleme u proizvodnji kao glavnu prepreku povećanja opskrbe Ukrajine. Dodala je i da bez obzira na to što se trenutno događa u Sjedinjenim Državama, Europa mora preuzeti odgovornost za svoju sigurnost. "Moramo učiniti više", izjavila je premijerka. SAD se od prosinca suočava s izazovima u pružanju svojih uobičajenih paketa pomoći Ukrajini.

