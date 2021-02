Kolarić: Bilo bi dobro da se cijepimo da izbjegnemo treći val

Dobili smo još jedno cjepivo i to je sjajna vijest, no ne sviđa mi se što su doze prilično male, rekao je u Dnevniku HRT-a profesor Branko Kolarić, član Vladina Znanstvenog savjeta. Pojasnio je da ovo cjepivo ima nešto manju učinkovitost u sprečavanju bolesti, ali istraživanja su pokazala da oni koji su se cijepili, a ipak su se zarazili, nisu razvili teži oblik bolesti i nisu završili u bolnici. Istaknuo je kako je u ovom trenutku najbolje ono cjepivo do kojeg prvo dođemo.

Što se tiče starijih od 65 godina, rekao je u istraživanju nije bilo obuhvaćeno dovoljno osoba te dobi da bi se dokazala učinkovitost. - AstraZeneca provodi dodatna istraživanja o učinkovitosti na osobama starije životne dobi i vjerujem da će biti jednako učinkovito, nešto manje nego u mlađoj životnoj dobi jer stariji inače imaju nešto lošiji imunološki odgovor, ali ne može biti neučinkovito - rekao je.

Video: Markotić, Capak i Božinović cijepili su se protiv koronavirusa pred kamerama

Kolarić je naglasio da ako cjepivo ne spriječi zarazu, spriječit će teže oblike bolesti. Osvrnuo se na rusko i kinesko cjepivo, smatra da EU treba razmotriti nabavu svih cjepiva koja mogu proći registraciju. - Cilj nam je što brže doći do što više doza cjepiva. Bilo bi dobro da se cijepimo da izbjegnemo treći val - dodao je.

Komentirao je mjere koje su na snazi u Hrvatskoj i rekao je da one imaju dobar efekt, puno je bolje nego što je bilo. Skeptičan je što se tiče velikog popuštanja mjera zbog brzoširećih sojeva, dodao je kako tu treba biti vrlo oprezan.