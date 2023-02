Partneri nezadovoljni HDZ-om? Hrebak: Nataša Novaković dobro radi i treba ostati na funkciji

Partneri u vladajućoj koaliciji nezadovoljni su komunikacijom s HDZ-om. Dalo se to iščitati iz izjave šefa HSLS-a Daria Hrebaka, koji je za RTL najavio kako će sutra u Saboru glasati da na čelu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ostane Nataša Novaković. Da ona nije HDZ-ova miljenica dobro je poznato, a neslužbene informacije govore kako stranka na čelu Povjerenstva želi Aleksandru Jozić Ileković.

- Stav HSLS-a je da je Nataša Novaković dobro radila svoj posao i da treba ostati – izjavio je, međutim, Hrebak, a na pitanje hoće li to izazvati probleme u koaliciji uzvratio je kako je to moguće, ali kako on "ne može čitati HDZ-ove misli".

Iz toga se pak moglo zaključiti da HDZ s parterima uopće nije razgovarao o tome tko će biti na čelu Povjerenstva, što bi značilo da stranci do toga i nije previše stalo, no nedugo nakon Hrebakove izjave pročulo se da je Andrej Plenković za danas ujutro sazvao koalicijski sastanak.

Hoće li na njemu "slomiti" Hrebaka da glasa za Jozić Ileković ostaje za vidjeti, no treba reći da bi Novaković i uz dva HSLS-ova glasa teško došla do još jednog mandata, jer joj za to treba najmanje 76 ruku, što bi zahtijevalo punu disciplinu oporbe.

Uz to, nitko ne jamči da HDZ-u neće pomoći netko od "žetončića iz sjene", budući da se šefa Povjerenstva bira tajnim glasanjem. A ono, čak i ako završi nepovoljno za HDZ-ovu favoritkinju, samo po sebi ne može biti pokazatelj ozbiljnih problema u koaliciji, koja će se danas testirati kroz stav o izvješću glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. A tu, koliko čujemo, nikakvih iskakanja ne bi trebalo biti.

