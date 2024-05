Zime u nordijskim zemljama hladne su i surove, more zaleđeno, a samo kratka ljeta bujaju životom. Ondje je lako zamisliti mrazne divove u planinama i morska čudovišta ispod valova ili pak pogledati dúgu i zamisliti je kao most u drugi svijet. Priče o smrtonosnim divovima, tajanstvenim vilenjacima i začuđujućim nornama koje čarobnim tkanjem određuju sudbine svih živih bića skrivaju se u knjizi "Nordijska mitologija – Priče iz svijeta bogova, divova, čudovišta i junaka". Sasma je to drukčije proputovanje kroz Norvešku, Švedsku, Dansku, Finsku i Island. Autor je ovog naslova Tom Birkett, a objavljen je u izdanju Školske knjige.

Thor nam je poznat kao superjunak iz Marvelova stripa, koji je bio i inspiracija za istoimene filmske serijale, pa se filmoljupcima na spomen tog imena vjerojatno u glavi prvo pojavi slika Chrisa Hemswortha. Kako je opisan u knjizi "Nordijska mitologija", Thor je ratoborni bog nagle ćudi, zaštitnik bogova i ljudi. Nijedan bog nije bio silniji od gromovitog Thora, gospodara moćnog čekića Mjolnira. Crvenobradi Odinov sin nije se plašio suočiti se s protivnicima mnogo većima od sebe i uvijek je tražio nekoga s kime bi odmjerio snage. Thor je bio zadužen za zaštitu svijeta bogova i svijeta ljudi od divova i raznih čudovišta. Svi su ga obožavali, a osobito su ga štovali ljudski ratnici zadivljeni njegovom izvanrednom snagom. Bio je i zaštitnik mornara i ribara jer je bio poznat i po tome što je domišljatim mamcem ulovio divovsku zmiju Midgarda koja je vrebala na dnu oceana. Njegov moćni čekić Mjolnir nikada nije promašivao svoju metu. Kako bi što bolje baratao čekićem, pomagao mu je par željeznih rukavica.

Thor je bio, dakle, Odinov sin. Odin je, pak, prvi među bogovima, vrhovni bog i sveznajući otac. Sa svojom braćom Vilijem i Vejem stvorio je cijeli svijet iz dijelova tijela diva Ymira i udahnuo život tijelima prvih ljudi. Znanje je cijenio više od bilo kakva drugog blaga. Bio je bog znanja, rata i čarolija. Kao najmoćniji među bogovima, Odin je uvijek bio cijenjen, ali nije mu se moglo uvijek vjerovati... I nije mu se baš sviđalo igrati po pravilima.

Upoznajemo, nadalje, i Sif, zlatokosu božicu žita. Dugačka zlatna i bujna pletenica dominira ilustracijom njezina lika u ovoj knjizi. Kada bi polja pšenice bila spremna za žetvu i pod ljetnim suncem plamtjela žutom bojom, ljude bi to, ističe se, podsjetilo na Sif i ljepotu njezine zlatne kose. Dok je vrludala vrtovima i poljima Asgarda, svjetlost je plesala po njezinim zlatnim uvojcima... Udana je za Thora, ime Sif znači i bračna zajednica, a ona je pomagala održati obitelj bogova na okupu.

Vikinge zamišljamo kao strašne ratnike, no poezija je imala veliku ulogu u životu Vikinga. Njihov kralj, primjerice, uvijek je morao imati pjesnika koji bi opjevao njegove pobjede i, naposljetku, njegov put u Valhallu kada bi za to došlo vrijeme. Bog poezije i pjevanja zvao se Bragi, a fascinantna brada sezala mu je sve do poda...

Veliki protivnici nordijskih bogova bili su divovi ili jotnari. Kada su bogovi ubili Ymira, prognali su preostale divove i njihove potomke na rubove svijeta – na oštre planine, polja lave u crne šume i na divlja udaljena mora. Njihov svijet bio je poznat kao Jotunheim i bilo je to surovo mjesto na kojem su se oluje iznenada pojavljivale. Duhovi nikada nisu zaboravili što su bogovi učinili njihovim precima i uvijek su im pokušavali vratiti milo za drago...

"Nordijska mitologija" vodi nas kroz intrigantan život mitskih bića na hladnom sjeveru Europe. Baš kao i ljudi, i oni su imali svoje vrline i mane.

"Neki od bogova i bića koje ćete upoznati u ovoj raskošno oslikanoj knjizi možda su poznatiji, primjerice snažni Thor ili lukavac Loki, no upoznat ćete mnoštvo novih osebujnih likova nordijske mitologije – od božice koja je plakala zlatnim suzama i upravljala kočijom koju su vukle čudesne mačke do goleme zmije koja je svojim tijelom obuhvaćala cijeli svijet te Lokijeve čudovišne kćeri Hel, mrtvolike vladarice svijeta mrtvih", ističe izdavač Školska knjiga.

Hel je, inače, bila Lokijeva čudovišna kći – Odin ju je poslao da vlada turobnim svijetom mrtvih koji se nalazio duboko ispod korijena Stabla svijeta. Polovica njezina tijela bila je plavocrna kao modrice, a druga polovica blijeda poput trupla...