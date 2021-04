Klepetan se vratio Malenoj, Stipa presretan: Naša veza je neraskidiva!

Malena, najpoznatija ptica na planetu, ponovno je došla na svoje. Njezin se Klepetan devetnaesti put vratio s 13.000 kilometara dugog puta iz Južne Afrike. Kao i obično, bio je izmoren i prljav od puta. Najljepša ljubavna priča životinjskog svijeta dobila je tako novi nastavak.

Roda slomljenog krila, o kojoj već 28 godina skrbi umirovljeni domar Stjepan Vokić (75), proteklih je dana tugovala gledajući brojne rode koje su se vraćale, dok njezina Klepetana nije bilo. Unatoč tome, Stjepan je bio uvjeren da će se njegov ljubimac vratiti, a s obzirom na to da se zadnjih godina vraćao kasnije no inače, očekivao ga je za Uskrs. No, vremenske su se prilike promijenile, klima je sve ćudljivija i sve to utječe na to da se rodan iz godine u godinu vraća sve kasnije. Tako je bilo i ovaj put. No, najvažnije je da se vratio.

U gnijezdu na krovu dvorišne zgrade područne osnovne škole u Brodskom Varošu sada je opet veselo, a Stipa, kojemu su rode kroz sve ove godine postale dio obitelji, presretan je.

– Klepo uvijek dolazi zadnji, a kada kasni, onda baš kasni. Međutim, znao sam da će se vratiti. Nas dvojica vezani smo posebnom, neraskidivom vezom – kratko nam je rekao Stipa.

Priča o dirljivom odnosu dviju roda odavno je prešla granice Hrvatske. Sve je počelo još 1993., kada je Stipa na ribnjacima kod Brodskog Stupnika pronašao rodu slomljena krila koju su ranili lovci. Trebala je odletjeti u Afriku, ali nije mogla pa ju je uzeo k sebi. Devet godina kasnije pojavio se Klepetan. Malena ga je prihvatila i rodila se velika ljubav.

- Malena je proteklih dana bila jako tužna, znate kako je to kada nekoga čekate. Nije htjela čak ni jesti. Ali sad je druga priča. Oboje su vani, bez obzira što nisu naučili na ovakvu hladnoću u travnju. Klepetan donosi granje i sjedi s njom u gnijezdu da se bolje ugriju. Dobro je napravio što se vratio ovako kasno, neka prođe ova zima. A za desetak dana očekujem i jaja – kaže Stipa.

Do danas su na svijet donijeli 66 malih ptića. Idućih mjeseci Stipu čekaju stalni odlasci po ribu na dvadesetak kilometara udaljene ribnjake. Ti će odlasci postati još intenzivniji kada na svijet dođe još jedna "garnitura" potomaka zaljubljenog para. Iako zna da će mu ionako tanak kućni proračun sada biti opterećen dodatnim izdacima, nije mu žao, jer je tijekom svih ovih godina Malenu i Klepetana zavolio kao vlastitu djecu. Njih su troje toliko dugo zajedno da su već postali ovisni jedni o drugima.