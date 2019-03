Klancir: Bilo je šokantno. Žinić: Nisam znao da će policija otići u redakciju

Novinarka Đurđica Klancir, koju je policija u utorak legitimirala u redakciji Net.hr-a komentirala je cijeli slučaj.

"Policija je došla u jutarnim satima u redakciju, mene je nazvala tajnica redakcije da me traže dvojica uniformiranih policajaca. Sam taj poziv za mene je bio vrlo potresan. Policajci su tražili legitmiranje, pitala sam o čemu se radi, oni su rekli da postupaju na zahtjev sisačke policije, a da je to zatražio sisački odvjetnik. Pitala sam znaju li tko me tuži, a oni nisu znali ime tužitelja. Konzultirala sam redakcijsku odvjetnicu Vesnu Alaburić, ona mi je savjetovala da dam podatke. Ona je saznala od odvjetnika da me župan Žinić želi tužiti u privatnoj tužbi i da je trebao privatnu adresu za poslati tužbu. Sve je bilo vrlo šokantno", rekla je Klancir za N1.

Rekla je da je dugo novinarka i prvi put se dogodilo da netko na takav način želi doći do njenih podataka ističući da 17 godina živi na istoj adresi.

Sisački župan Ivo Žinić za N1 istaknuo je da novinarku Klancir još nije tužio, ali da je preko odvjetnika pokrenuo sudski postupak za klevetu.

"Ovo nije prvi put da ova novinarka na ovaj način krivo optužuje i obmanjuje javnost mene kao župana. U ovom slučaju radi se da je župan naredio, odnosno, dao otkaz ravnatelju Osnovne škole Glina, što uopće nije točno", rekao je Žinić.

Istaknuo je da nije znao za postupanje policije. "Nisam upoznat, prva vijest mi je bila iz novina, preko interneta. Vidio sam objavu da je po nalogu HDZ-ovog župana izvršen ulazak policije u redakciju Neta, što nije točno, ja to nisam znao do trenutka kad sam prvi put vidio objavu", rekao je Žinić.

