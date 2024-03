Kiša i vjetar na Veliki tjedan: Upaljen Meteoalarm u dijelu zemlje, evo kada će se vrijeme stabilizirati

Promjenjivo vrijeme očekuje se sve do Velikog petka, najavljuje to Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za iduće dane, nakon što je snijeg iznenadio Zagrepčane i okolicu ovog vikenda. Prevladavajuća južina s povremenom mjestimičnom kišom očekuje se osobito na Jadranu i uz njega, prenosi HRT.

- Umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice kiša i pljuskovi, a moguća je i grmljavina. Prijepodne u istočnim i središnjim krajevima sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, lokalno na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 12 i 18 °C - najavljuje se za ovaj utorak.

Foto: DHMZ

Dok je ponedjeljak bio miran, za utorak je upaljen i žuti Meteoalarm duž cijele obale zbog vjetra s udarima i do 85 km/h. Na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji se tako očekuje jugo koje će do kraja dana okrenuti i na jako i olujno, dok bi na krajnjem jugu moglo doći i do pljuskova popraćenih grmljavinom.

- Prilično nestabilno vrijeme potrajat će i idućih dana. Od kontinentalnih krajeva sunčanog vremena bit će ponajprije u središnjim i istočnim područjima, a kiše u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Sa srijede na četvrtak padat će posvuda - lokalno i obilno. Vjetar umjeren jugoistočni i jugozapadni, povremeno s jakim udarima. U petak stabilnije i još toplije. Na Jadranu razmjerno vjetrovito jer će i dalje puhati jako i olujno jugo, u četvrtak i jak jugozapadni vjetar. Povremeno će padati kiša, a sa srijede na četvrtak bit će i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. U petak sunčanije i većinom bez oborine, osim na sjeveru gdje je moguć poneki pljusak - najavljuje meteorologinja Tomislava Hojsak.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Hrvatska se zabijelila: Na Sljemenu palo čak 25 centimetara, sniježilo i u Karlovcu, Gospiću...