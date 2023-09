King došla kao Kleopatra, Riggs u rikši, prijenos gledalo 90 mil. ljudi

"Ženama je mjesto u spavaćoj sobi i kuhinji, one nemaju emocionalnu stabilnost da budu sportašice...", bile su to riječi kojima je 70-ih godina 20. stoljeća američki tenisač Bobby Riggs hranio svoj ego pa na kraju završio kao manji od makova zrna.

Naime, na današnji dan 20. rujna davne 1973. godine odigran je jedan od najpoznatijih mečeva u povijesti tenisa – borba spolova, koji je isprovocirao Riggs i, na sreću čovječanstva, samo on je požalio. Jer, iako je dizao u nebesa sebe i muški rod, izgubio je u toj bitki protiv Billie Jean King.

Dan je to koji slave mnoge žene, tenisačice, sportašice... Nije tada bio bitan samo tenis, već je i retorika bila mnogo dublja, a odnosila se na rodnu ravnopravnost. Štoviše bio je to u jednu ruku show program, a u drugu kultni događaj koji je opalio šamar šovinizmu, patrijarhatu i bilo kakvoj iluziji o superiornosti muškarca.

Tvrdio da su žene inferiorne

Da objasnimo kontekst, ovako je sve počelo: Billie Jean King u to je vrijeme bila jedna od najuspješnijih tenisačica svih vremena, imala je 29 godina i bila je na vrhuncu karijere, a Bobby Riggs, svojedobno broj jedan, tada je imao 55 godina i davno je prestao osvajati naslove. Izazvao je Billie Jean kao najbolju tenisačicu svijeta da se okuša s njim kao muškarcem jer tvrdio je da su žene inferiorne sportašice i da on s 55 godina može pobijediti i one najbolje.

Billie Jean King isprva je odbila taj meč, ali kako je Riggs nekoliko mjeseci ranije pobijedio Margaret Court, ipak je prihvatila njegov izazov jer je znala da je pokretu za jednaka prava prijeko potrebna pobjeda.

– Billie Jean King jedna je od velikanki tenisa. Spremna je za velike stvari, ali nema šanse protiv mene. Ženski je tenis toliko ispod muškog da to čini meč protiv 55-godišnjeg muškarca najvećim natjecanjem svih vremena. Otišao sam na Wimbledon ove godine da bih je gledao kako igra. Nije me bilo strah, nakon što sam gledao djevojke, vjerojatno sam postao preuvjeren u to. Ne treba mi strategija – govorio je uoči meča američki tenisač.

A tom povijesnom susretu u Teksasu prethodila je prava medijska pompa. Sve je to više nalikovalo na Super Bowl nego na, primjerice, profinjeni Wimbledon. Navijači su pili šampanjac, navijačice su plesale, a Riggs je provocirao pojavivši se u jarkožutoj sportskoj jakni s natpisom "Sugar Daddy". King se na to nije obazirala, nisu joj smetali trikovi. Znala je da ispod svega toga leži veći cilj i da može promijeniti živote milijuna žena.

No s obzirom na to da je meč ponajprije bio show na kojem je bilo 30.472 gledatelja, prihvatila je cijeli igrokaz. Billie Jean ušla je u dvoranu poput Kleopatre, nosila su je u nosiljci četiri muškarca odjevena kao robovi. Riggs je pak došao u rikši koju su vukle izazovno odjevene manekenke. Televizijski prijenos pratilo je oko 90 milijuna gledatelja u cijelom svijetu, a King je pobijedila sa 6:4, 6:3, 6:3.

Osim toga, borili su se za 100.000 dolara, a pobjednik je dobio sav iznos. Bila je to win-win večer za Billie Jean. Pokazala je tako i da muškarci tenis ne igraju bolje od žena te da ženski tenis može biti jednako zanimljiv i zahtjevan.

Nakon tog povijesnog meča počela je još jače djelovati u svojoj borbi jer i prije toga bila je poznata kao feministica i pionirka u borbi za ženska prava. Osnovala je te godine i Žensku tenisku asocijaciju (WTA), krovnu udrugu ženskog profesionalnog tenisa, boreći se za jednake plaće i mogućnosti u sportu.

Osim toga, u karijeri je ukupno osvojila 39 naslova na Grand Slam turnirima, bila je dugogodišnja izbornica američke ženske teniske reprezentacije, a osam je puta osvojila Fed Cup.

Bobby Riggs pak ostao je na tome da je bio svjetski broj jedan 1946. i 1947. godine i na osvojena tri Grand Slam naslova, a nakon mirovine postao je kockar koji je organizirao razne ekshibicijske mečeve.

Već i sam pogled na te statistike na papiru govori vam kolika je tu razlika u kvaliteti bila u pitanju. Dodajmo da je Billie rekla i da joj je Bobby nakon meča priznao da ju je podcijenio.

Tenis kao iznimka

Inače, na temu njihova meča snimljen je i film 2017. godine "Battle of the Sexes", a u glavnim ulogama su Emma Stone i Steve Carrell.

Kada je pak današnja situacija u pitanju, valja reći da postoji pomak, ali nije to još na razinama na kojima bi trebalo biti.

Nakon mnogih bitaka svi Grand Slam turniri nude jednake novčane nagrade za tenisače i tenisačice, a polako se to uvodi i na ostale turnire, Masterse... što tenis čini jednom od iznimaka među velikim sportovima.

Ipak, problema još ima, malo je onih koji su vrhunski u ovom sportu, a imaju trenerice, a i samo je šačica žena na moćnim organizacijskim pozicijama.

Sve to, naravno, nije ljubomora, već samo ljudska glupost, koja će se, nadamo se, promijeniti.

