Kineze u čamcima krijumčarili iz BiH u Hrvatsku

Petorica optuženika u dobi od 70, 46, 36, 27 i 37 godina terete se udruživanje radi krijumčarenja osoba zbog čega je USKOK protiv njih podigao optužnicu.

Tereti ih se da su se od početka travnja do 10. svibnja 2023., organizirali u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji te povezali s više nepoznatih osoba u BiH. Cilj im je bio ilegalno prebacivanje Kineza iz BiH u Hrvatsku.

Činili su to izvan graničnih prijelaza, nakon čega su Kineze prevozili kroz Hrvatsku, Sloveniju i u druge članice EU. Radili su to za dogovorenu novčanu naknadu i to na sljedeći način: u vrijeme koje je dogovoreno s za sada nepoznatim osobama u BiH, 10. svibnja svaki od optuženika se svojim vozilom dovezao do obale Save u blizini Slavonskog Broda. Tamo su čekali dok su njihovi ortaci iz BiH, čamcima prebacivali Kineze iz BiH u Hrvatsku.

VEZANI ČLANCI:

Radilo se o 14 kineskih državljana, a njih devetoro je razmješteno u dva automobila kojima se krenulo prema Zagrebu. Svaki automobil je vozio jedan optuženik, a još su dvojica optuženika vozila druge automobile, kao prethodnica i pratnja radi izbjegavanja policijskih kontrola.

No kada su optuženici došli do naplatnih kućica, tamo su ih zaustavili policajci. Dok se to događalo, petooptuženik je došao do Save, kako bi preuzeo preostale ilegalno prebačene Kineze, no kada je došao na dogovoreno mjesto, dočekali su ga policajci i uhitili. Privedeni su i Kinezi, a USKOK u optužnici traži da se svoj petorici optuženika produlji istražni zatvor u kojem su od uhićenja.