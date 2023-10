Kćer tukli, tjerali da krade i prosjači, uzimali joj novac i ulagali ga u nekretnine!?

Imala je samo 12 godina. Oni su je trebali štititi. Jer joj je 41-godišnjakinja majka, a 54-godišnjak joj je očuh. No nisu je štitili. Umjesto toga su je tukli. Rukama i raznim kablovima. Tjerali su je da prosjači. Ili krade. I to diljem Europe: po Španjolskoj, Italiji, Francuskoj.... Nisu je školovali. Nisu je ni zdravstveno osigurali. Uz to su je tjerali da čuva mlađu braću i sestre. Skrivali su je, skupa s ostalom djecom, u jednoj kući u okolici Zagreba.

I trajao je taj horor dvije godine. Sve dok djevojčica, kojoj je sada 14 godina, prije desetak dana nije iznašla način kako do pobjegne. I dođe u policiju. I prijavi ih. Posljedica je bio policijski upad u kuću. U kojoj je nađena 41-godišnjakinja. Trudna. Koja je navela da joj je od šoka, pozlilo. I da se boji mogućeg spontanog pobačaja. Pa je prevezena u bolnicu, gdje je zadržana na liječenju.

No, iako se 41-godišnjakinji možda činilo da se tim potezom spasila, nije. Jer joj je sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda odredila istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Što znači da će s liječenja direktno u Remetinac. Iz istih osnova, istražni zatvor je određen i 54-godišnjaku koji je u bijegu, jer u trenutku upada policije u kuću, nije bio doma. On ima državljanstva BiH i Srbije, pa će u dogledno vrijeme za njim biti vjerojatno raspisana i tjeralica.

VEZANI ČLANCI:

Roditelji iz pakla sumnjiče se za trgovinu ljudima, a djevojčicu su fizički i psihički zlostavljali od 2021. do 2023. Djevojčica koja je smogla snage da to prijavi, istražiteljima je ispričala kako joj je majka jednom prigodom odrezala kosu i obrijala obrve. Nakon čega joj je kazala da treba otići u policiju i prijaviti da ju je netko napao i pretukao!? Djevojčica to nije učinila, no nakon što je smogla snage da prijavi što joj se događa, opisala je kako su je očuh i majka godinama tjerali da prosjači po gradovima diljem Europe ili da krade. Novac koji je tako dobivala, oni su joj oduzimali te su ga ulagali u nekretnine(!?) diljem Hrvatske i BiH.

Osim toga, prisiljavali su je da čuva mlađu braću i sestre, a kada ona nije htjela krasti ili se brinuti za mlađu djecu, majka i očuh su je tukli kablovima i remenima. Nakon što je prijavila horor u kojem je živjela i kojem je bila izložena, djevojčica je izuzeta iz obitelji i smještena u sigurnu kuću. Iz obitelji su izuzeta i ostala djeca, koja će vjerojatno biti smještena u neki dom za nezbrinutu djecu. Prema neslužbenim informacijama, kuća u kojoj su majka i očuh, kako se sumnja, skrivali djevojčicu i ostalu djecu je zapravo velebna vila. A kako njih dvoje nemaju izvora prihoda, legalnih, vjerojatno će se tijekom istrage istraživati i njihova imovina, odnosno porijeklo te imovine.

Video: Filip Zavadlav osuđen na 40 godina zatvora