'Kažem ja mom kuharu da on ima veću plaću od predsjednice, a on ne može vjerovati'

Do ove godine je bilo Slavonaca. Sada nema niti jednog. Svi su otišli za Njemačku, govori Leonida Milić Drandić, vlasnica restorana Kuglana u Puli.

Kaže da je to žalosno jer izvrsni kuhari rade u skladištima, a ovdje imaju dobre plaće. Kako piše Glas Istre, Slavonce su ove godine zamijenili radnici iz Makedonije, Srbije, a MUP je pun Tajlanđana i Filipinaca koji čekaju radne dozvole.

Kako bi privukli radnike u trgovačkom lancu Spar pokrenuli su akciju 'Sa Sparom na more' u kojoj se, uz osigurano radno mjesto, nudi 1600 kuna za odvojeni život.

- Došao sam na preporuku. Neki su dečki prošlog ljeta iz Slavonije radili i svidjelo im se. Bilo im je OK. Smještaj je u redu, imaš plaćen ručak i još 1.600 kuna za odvojen život. Tamo sam za 3.000 kuna radio posao koji je puno teži od ovoga, a ovdje mogu zaraditi skoro duplo više, a opet je fizički puno lakše - kaže Ivan iz Osijeka.

Šef mu je rekao da ga čeka radno mjesto ako se odluči vratiti, no i on nakon sezone planira otići negdje vani, kao i drugi Slavonci.

Memić Zenaid, vlasnik tri ugostiteljska objekta, kaže kako nema radne snage, no i da je on dobro prošao jer je dobio dosta kvalificirano osoblje. Rekao je kako nitko neće konobariti i kopati.

- Pa zanat se sada dobro plaća. Građevinac, recimo keramičar uzima 20 eura po kvadratu. Svi zanati su zlato. Vodoinstalater, električar, dobar kuhar ima plaću oko 1.500 - 2.000 eura. Dobar konobar ima od 1.000 do 1.200 eura. Kažem ja mom kuharu da on ima veću plaću od Kolinde Grabar-Kitarović, a on ne može vjerovati - rekao je Zenaid za Glas Istre.

