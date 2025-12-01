Katastrofalne poplave pogodile jugoistok Azije i odnijele više od tisuću života

Jugoistočna Azija suočava se s jednom od najsmrtonosnijih prirodnih katastrofa posljednjih desetljeća. U Šri Lanki, na otoku Sumatri u Indoneziji, te u dijelovima južnog Tajlanda i sjeverne Malezije milijuni ljudi pogođeni su razornim poplavama. Katastrofa je posljedica kombinacije tropskih ciklona i snažnih monsunskih kiša, a u četiri zemlje život je izgubilo više od 1100 ljudi, dok su tisuće nestale i milijuni raseljeni.

U Indoneziji su poginule najmanje 604 osobe, dok se 464 još uvijek vode kao nestale. Na Sumatri, u regijama Sjeverna i Zapadna Sumatra te Aceh, poplave i klizišta uništile su domove, ceste i mostove, a tisuće ljudi evakuirane su iz svojih domova. Šri Lanka bilježi 355 smrtnih slučajeva i 366 nestalih, dok je u Tajlandu poginulo 170 osoba. U Maleziji su prijavljena tri smrtna slučaja, a mnogi stanovnici prisiljeni su živjeti u privremenim skloništima.

Uloga klimatskih promjena

Kako bi se ubrzala pomoć, Šri Lanka i Indonezija rasporedile su vojne snage za evakuaciju, spašavanje i dostavu hrane, pitke vode i lijekova. Tri ratna broda i dva broda bolnice, kao i zrakoplovi, poslani su kako bi dostavili pomoć područjima koja su najviše pogođena, a spasilačke operacije ondje su otežane zbog blokiranih cesta, urušenih mostova i prekida komunikacijskih mreža. Neka područja ostala su odsječena i spasilački timovi ne mogu im pristupiti. Indonezijski predsjednik Prabowo Subianto izjavio je tijekom posjeta Sjevernoj Sumatri kako se nada da je najgore prošlo i dodao da se vlada fokusira na hitnu pomoć ugroženim područjima.

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o jednoj od najsnažnijih monsunskih sezona u posljednjih nekoliko godina, a zbog klimatskih promjena ekstremne vremenske pojave postaju sve češće i intenzivnije. Snažne kiše i tropski cikloni pogodili su već gusto naseljene regije, što je dodatno otežalo spašavanje i izazvalo masovna raseljavanja. Poplave su uništile domove, prometnice i infrastrukturu, prisiljavajući tisuće ljudi na napuštanje svojih domova. Mnoge zajednice i dalje su odsječene od pomoći, a humanitarne organizacije upozoravaju na potrebu hitne isporuke hrane, pitke vode i lijekova. Stotine tisuća ljudi žive u privremenim skloništima, dok se spasilačke ekipe bore s klizištima, poplavljenim cestama i oštećenim komunikacijskim mrežama.

Šri Lanka je proglasila izvanredno stanje i zatražila međunarodnu pomoć nakon ciklona Ditwah, zbog kojega je 148.000 ljudi bilo prisiljeno na evakuaciju u privremena skloništa. Razina poplavnih voda u glavnom gradu Colombu dostigla je vrhunac tijekom noći, a nakon prestanka kiše postojala je nada da će se voda početi povlačiti. Neke trgovine i uredi počeli su se ponovno otvarati, iako potpuni opseg štete još uvijek nije bio poznat. U Ma Oyi, sjeverno od glavnog grada, stanovnici su se mučili s čišćenjem blata i uništenih domova, dok je predsjednik Šri Lanke Anura Kumara Dissanayake obećao obnovu i izjavio da se suočavaju s "najizazovnijom prirodnom katastrofom u povijesti zemlje". Gubici i štete u Šri Lanki najgori su od razornog azijskog tsunamija 2004., koji je odnio oko 31.000 života i ostavio više od milijun ljudi bez krova nad glavom.

Do nedjeljnog poslijepodneva kiša je prestala diljem zemlje, no niska područja glavnog grada i dalje su bila pod vodom, a vlasti su se pripremale za veliku operaciju pomoći. Vojni helikopteri raspoređeni su za zračne evakuacije i dostavu hrane, iako je jedan srušen sjeverno od Colomba u nedjelju navečer. Selvi, 46, koja živi u predgrađu Wennawatte, napustila je svoju poplavljenu kuću noseći četiri vreće s odjećom i vrijednim stvarima.

– Moja kuća je potpuno poplavljena. Ne znam kamo ići, ali nadam se da postoji neko sigurno sklonište gdje mogu odvesti svoju obitelj – rekla je. U Tajlandu je zamjenik premijera Thamanat Prompow posjetio Hat Yai, jedno od najpogođenijih područja, i naredio lokalnim vlastima da odmah uspostave opskrbu strujom i vodom, dok se dijele solarne lampe. Lokalni mediji izvijestili su da se 80% stanovnika Hat Yaija vratilo kućama iz evakuacijskih centara kako bi procijenili štetu, a operacije obnove i čišćenja već su u tijeku. Stanovnici su pozvani da se prijave za naknadu od 9000 bahta (oko 215 funti) koju isplaćuje vlada, dok će im također biti ponuđen zajam bez kamata u iznosu od 100.000 bahta.

Monsunska sezona u ovom je području često praćena obilnom kišom koja može izazvati klizišta i brze poplave, no nedavne poplave još su gore zbog rijetke tropske oluje koja se formirala u Malajskom tjesnacu. Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem povećale su učestalost najsnažnijih i najrazornijih tropskih ciklona, iako se ukupni broj takvih oluja godišnje globalno nije promijenio. Topliji oceani pružaju više energije što dovodi do snažnijih oluja, dok ekstremne oborine iz tropskih ciklona znatno rastu jer topliji zrak zadržava više vodene pare. Cikloni Senyar i Ditwah, zajedno s tajfunom Koto, izazvali su smrtonosne poplave, klizišta i masovna raseljavanja. Interakcija ovih oluja pogoršala je posljedice, a mnoge zajednice ostale su odsječene i ne može im se pružiti pomoć.

Naziru se šire posljedice

Unatoč razmjerima razaranja, preživjeli pokazuju izuzetnu otpornost. Ljudi se vraćaju kako bi očistili ruševine, pomogli susjedima i spasili što se može spasiti. Volonteri i lokalne organizacije rade zajedno s međunarodnim agencijama, pokazujući da solidarnost i zajedništvo mogu ublažiti katastrofu i omogućiti obnovu. Put prema normalnom životu bit će dug i težak, ali uz zajedničke napore i što hitniju pomoć pogođeni ljudi mogu ponovno izgraditi domove i živote.

Ova katastrofa jasno pokazuje koliko klimatske promjene utječu na ljudske živote i koliko je važna međunarodna koordinacija i priprema za ekstremne vremenske pojave. Raseljavanje, ekonomski gubici i prekid infrastrukture pokazuju da prirodne katastrofe prelaze lokalne granice i imaju šire geopolitičke, ekonomske i humanitarne posljedice. Iz ruševina i poplavljenih gradova može izrasti nova snaga, nada i spremnost za buduće izazove.