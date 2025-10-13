Naši Portali
ozlijeđeno 18 policajaca

Kaos u Bernu: Propalestinski prosvjed prerasao u sukobe s policijom

Pro-Palestine protesters clash with police during a demonstration in Bern
Foto: Raimond Lueppken/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
13.10.2025.
u 02:00

Takvi prosvjedi u Švicarskoj su rijetkost, premda je na propalestinskom prosvjedu u Ženevi 2. listopada također bilo sukoba s policijom

U sukobu s propalestinskim prosvjednicima na ulicama Berna u subotu ozlijeđeno je 18 policajaca i nekoliko ljudi, objavila je u nedjelju švicarska policija, dodajući da prosvjed nije imao dozvolu.

Prosvjed u švicarskom glavnom gradu protiv izraelskog rata u Pojasu Gaze postao je nasilan kada je policija pokušala ograničiti kretanje prosvjednika, koji su bacali predmete i cigle, rekla je policija na konferenciji za novinare.

Švicarska nacionalna televizija SRF objavila je da je policija upotrijebila suzavac i vodeni top protiv prosvjednika kojih je bilo oko 5000. "To ponašanje... primoralo je policiju da upotrijebi mjere prisile", rekao je Michael Bettschen, zamjenik načelnika policije u Bernu. Uhićena je jedna osoba.

Takvi prosvjedi u Švicarskoj su rijetkost, premda je na propalestinskom prosvjedu u Ženevi 2. listopada također bilo sukoba s policijom. U Bernu je oštećeno više od 50 zgrada. Razbijeni su prozori i na zgradama su ispisani grafiti, po policiji. Šteta će vjerojatno doseći milijune švicarskih franaka, po SRF-u. Prosvjed su organizirale propalestinske skupine iz cijele zemlje. 

Ključne riječi
prosvjedi Palestina Švicarska

