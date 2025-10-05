Kao po krimi-scenariju, pljačkaši su presreli zaštitarsko vozilo, a potom netragom nestali

Spektakularna pljačka, najveća u povijesti BIH, dogodila se na današnji dan kod Gruda. Sve se odvijalo kao prema scenariju nekog krimi filma. Usred dana, u 10. 45 sati, u mjestu Dužice, četvorica maskiranih pljačkaša, naoružana dugim cijevima, iz zasjede su presrela vozilo zaštitarske tvrtke, u tren oka razoružali su petoricu zaštitara koji su tog 5. listopada 2010. prevozili novac, te su pokupili vreće pune novčanica i nestali bez traga. Opljačkano je 5,5 mil. KM, odnosno više od 3 milijuna eura, nakon čega su pljačkaši zapalili automobile kojima su prepriječili put, kao i onaj kojim su s plijenom pobjegli s mjesta zločina.

Samo jedanaest mjeseci nakon pljačke u mostarskom Kruševu, u kojoj su razbojnici otuđili 742.300 konvertibilnih maraka, namijenjenih za isplatu mirovina, ponovio se sličan scenarij. Konvoj, koji je tog jutra, 5. listopada 2010., krenuo iz Mostara, prevozio je novac iz trezora UniCredit banke. Pošiljku je, u pratnji petorice zaštitara banjolučke tvrtke 'Sector security', trebalo dovesti do Imotskog, gdje su ih čekale kolege iz hrvatske zaštitarske tvrtke 'Sokol Marić'. Najavljeno je da će novac u Hrvatsku ući preko graničnog prijelaza Gorica - Vinjani Donji, od kuda su ga zaštitari hrvatske tvrtke trebali transportirati do trezora Zagrebačke banke, u Zagrebu.

No, novac nije stigao ni do granice, a kamoli do Zagreba. Na pola puta, od Širokog Brijega do Gruda, u 10 sati 45 minuta, na regionalnoj cesti Privalj - Grude R420, u mjestu Dužice, zaštitarsko vozilo presreli su pljačkaši, naoružani puškama i raketnim bacačem. Ispred transportera i putničkog vozila sa zaštitarima, koje je bilo u pratnji, ispriječio se Fiat Ducato, a iza konvoja cestu je blokirao Chrysler.

Iz vozila su izišla četiri maskirana pljačkaša, naoružana puškama i zoljom te su naredili zaštitarima da izađu iz vozila. Nakon što su zaprijetili da će blindirani kombi uništiti plastičnim eksplozivom i raketnim bacačem, prestravljeni vozač otvorio je trezor u kom je bila 21 vreća puna papirnih novčanica te još 33 vreće s kovanicama. No, kovanice su, očito, bile 'pretežak' plijen, pa su se pljačkaši odlučili uzeti 'samo' platnene vreće, s papirnatim novčanicama, u kojima je bilo tri milijuna i 628 tisuća eura. Nakon blindiranog kombija, opljačkali su i prateće vozilo u kom su bile vreće s ukupno 150 tisuća maraka. Kako bi uništili tragove zločina, pljačkaši su potom Fiat Ducato i Chrysler, kojima su prepriječili put, polili zapaljivom tekućinom i zapalili. „Svi su mrtvi!“, vikala je prestrašena žena, ugledavši zapaljena vozila i nekoliko muškaraca u crnom koji su nepomično ležali na cesti. Izjurila je iz svog automobila i dotrčala do prve kuće, čiji je vlasnik odmah uzeo aparat za gašenje požara, vjerujući da se radi o teškoj prometnoj nesreći. Ubrzo su se začule eksplozije. Od vreline su pucali spremnici i gume na kotačima. U sveopćem kaosu muškarci u crnim odorama brzo su ustali te je sve na tren izgledalo kao vježba specijalaca, no ubrzo se ispostavilo da nije riječ niti o prometnoj nesreći, a niti o vježbi, nego o pljački i to najvećoj ikada koja se dogodila na prostoru BiH.

S milijunskim plijenom pljačkaši su u Hyundaiju pobjegli u nepoznatom pravcu. To je vozilo kasnije pronađeno zapaljeno, u mjestu Rasno. Iako su specijalci s dugim cijevima ubrzo blokirali sve izlaze iz Zapadnohercegovačke županije i pretresali sva sumnjiva vozila i putnike, tog se dana pljačkašima, kao i milijunima eura, izgubio svaki trag.

Nagađalo se i šuškalo o imenima potencijalnih počinitelja koji bi eventualno, bili sposobni za uspješnu realizaciju pljačke takvog kalibra, no niti višegodišnja istraga koja je uslijedila nije dovela do konkretnih imena.

Teret odgovornosti pokušao se prebaciti na bankare i zaštitare, pa je čak bila i podignuta optužnica protiv trojice bankara UniCredit banke i jednog zaštitara koji je bio vođa tima za prijevoz vrijednosnih pošiljaka tvrtke "Sektor Security". Teretilo ih se za “pomaganje u razbojništvu i nesavjestan rad u službi”, no Županijski sud u Širokom Brijegu je 9. siječnja 2015. godine za svu četvoricu donio oslobađajuću presudu, a to je šest mjeseci kasnije potvrdio i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.