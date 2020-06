Kanadskog premijera pitali što misli o Trumpu, svi su primijetili samo jedno

Kanadski premijer Justin Trudeau šutio je 21 sekundu kada su ga novinari jučer pitali što misli o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je naredio korištenje suzavca protiv prosvjednika kako bi otišao do crkve ispred koje se fotografirao držeći Bibliju.

Iako je Trudeau inače vrlo brz u svojim odgovorima, sada mu je trebala 21 sekunda da smisli što će reći o američkom predsjedniku.

– Svi s užasom i čuđenjem gledamo što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme je da se povežemo, vrijeme je da slušamo. Vrijeme je da učimo, kada se nepravda nastavlja unatoč napretku tijekom godina i desetljeća... No, vrijeme je i za nas Kanađane da priznamo da i sami imamo izazove. Tamnoputi Kanađani također se susreću s diskriminacijom svaki dan, postoji sistemtska diskriminacija u Kanadi, to je nešto što mnogi od nas ne vide, no to je realnost, mi to moramo vidjeti kao Kanađani – rekao je na kraju kanadski premijer.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pitali su ga i kakvu poruku šalje što ne želi komentirati Trumpove postupke. On je odgovorio kako je njegov posao usmjeren prema Kanađanima.

– Kanađanima je potrebna vlada koja ć-e biti tu za njih, koja će ih podržavati i voditi u pravom smjeru, a ja ću to učiniti – rekao je.