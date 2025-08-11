Kamioni stoje, milijuni cure: Njemačke kontrole stvaraju kaos na granici

Kad se iz Poljske autoputom A12 ulazi u Njemačku, autocesta postaje jednosmjerna ubrzo nakon granice. Ovdje njemačka policija obavlja kontrole. Desni trak je blokiran, tamo stoji policija i zaviri u svako vozilo. Za dokumente i papire se ne pita. Tek s vremena na vrijeme policajac podigne palicu, a vozilo se bolje pogleda. Tada sve stane, a mora stati i čitava kolona. Ponekad izdvoje neko vozilo na stranu, a i to sve u koloni košta vremena. Problem nije samo za putnike i vozače, nego i za prijevoz robe iz ili u Poljsku.

Koos den Rooijen iz Nizozemske radi u Frankfurtu na Odri za poljsku špeditersku tvrtku Log Way Solution. Nema niti najmanje razumijevanja za kontrole: "Za vozače je to samo gnjavaža." Na graničnim prijelazima sad redovito mora čekati: "To su zapravo prikriveni troškovi. Nitko nam taj novac neće vratiti nazad."

Od kako je i Poljska, kao Njemačka prije nje, uvela nadzor prometa na granici, vozači kao den Rooijen moraju stajati u koloni u oba smjera. Računa izgubljeno vrijeme: 'Ponedjeljak ujutro: 40 do 60 minuta kašnjenja u najboljem slučaju. Petkom, kad su ponovno gužve, ista priča. A posebno dugo traje nakon blagdana: "Nakon Uskrsa je postalo normalno da se čeka i po šest, sedam sati."

Tu gubimo milijune eura!

U sektoru prijevoza vlada uzbuna. Eberhard Tief iz Strukovnog udruženja za međunarodni prijevoz tereta ukazuje na osnovno u svakom poslu: "Vrijeme je novac. Kad vozila stoje, od njih nema koristi i ne stvaraju vrijednost." Taj sektor godišnje gubi milijune samo na graničnom prijelazu prema Poljskoj kod Frankfurta na Odri.

Industrijska i trgovinska komora (IHK) Istočnog Brandenburga i Udruženje prijevoznika nedavno su uputili hitno pismo njemačkom ministru unutarnjih poslova Alexanderu Dobrintu (CSU). Gotovo četiri milijuna kamiona godišnje prelazi granicu samo kod Frankfurta na Odri - ili trenutno stoji pred njom. U pismu se navodi da kontrole dovode do "poremećaja u lancima opskrbe" i ometanja radnika koji putuju na posao. Rastući troškovi "trajno" slabe konkurentnost.

Predložena su i praktična rješenja: primjerice, jedan trak za automobile i mala dostavna vozila, drugi za autobuse i kamione. To bi odjednom bila barem dva traka. Područje nekadašnjeg graničnog prijelaza iz vremena DDR-a moglo bi se ponovno koristiti kako bi se stvorilo više prostora za nadzor.

Poljaci su bili pametniji

Prijedlozi su praktični i mogli bi se provesti u dogledno vrijeme. Međutim, još jednom pokazuju koliko je čitav nadzor prometa na njemačkim granicama uveden nekoordinirano i djelomično bez ikakvog plana. Za Monique Zweig iz IHK Istočnog Brandenburga koja je zajedno s Tiefom potpisnica pisma ministru je Poljska pokazala kako se to može bolje učiniti: "Oni imaju dvije prometne trake za nadzor, želimo nešto slično i na njemačkoj strani." Nije bez ironije činjenica da baš Poljska "to može bolje”: njemački susjed bi najradije što prije ukinuo svaki nadzor. Varšava je svoj nadzor uvela tek kao reakciju na njemačku odluku ponovno kontrolirati svoje granice.

Poljski veleposlanik Jan Tombiński je prošli tjedan stigao predstaviti se u brandenburškom glavnom gradu Potsdamu. Tamo se susreo s premijerom pokrajine Dietmarom Woidkeom. Političar SPD-a još jednom naglašava ono što svi ovdje znaju: kako je Poljska najvažniji trgovački partner Brandenburga. Ipak, Woidke ima razumijevanja za nadzor granica jer smatra kako su "bitano doprinjele suzbijanju neregularne migracije".

Dok se ne riješe uzroci migracija...

No mnogi stručnjaci i političari to dovode u pitanje. Štoviše, kontrole na vanjskim granicama kao i razni motivi i uzroci migracija su ono što stvarno utječu na broj migranata. S druge strane, nadzor njemačkih granica ima - ako uopće – tek sekundarni učinak.

Veleposlanik Tombiński se diplomatskim riječima opet založio za kraj graničnih kontrola. Poljska je "uložila velika sredstva u zaštitu vanjske granice Europske unije". Između ostalog, Poljska je podigla 186 kilometara dugu graničnu ogradu prema Bjelorusiji koja se elektronički nadzire. Tombiński upozorava da je to "opravdano samo ako onda unutarnje granice Europske unije jamče slobodu kretanja."

Špediter den Rooijen upravo to i želi. Za njega kontrole ostaju prije svega trošak. "Sve je to politička odluka ljudi koji uopće ne znaju kako ovdje izgleda." Ali za sad se ne nadzire kraj takvih kontrola. Za den Rooijena to znači: svaki tjedan počinje s gubitkom. "Recimo da imate 50 kamiona", a ako oni svakog ponedjeljka u najboljem slučaju stoje sat vremena u koloni "onda svaki tjedan u ponedjeljak imate 50 sati izgubljenog radnog vremena."